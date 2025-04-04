Κορωπί: Προφυλακιστέος ο 51χρονος δράστης με το κατσαβίδι

Προφυλακιστέος κρίθηκε σήμερα, Παρασκευή ο 51χρονος δράστης των επιθέσεων με το κατσαβίδι στο Κορωπί.

Ο 51χρονος θα μεταφερθεί τη Δευτέρα στο ψυχιατρείο Κορυδαλλού.

Ο δράστης οδηγήθηκε σήμερα στη δικαιοσύνη αφότου το επέτρεψαν πρώτα οι γιατροί του ΚΑΤ οι οποίοι τον παρακολουθούν.

Ο 51χρονος μεταφέρθηκε επίσης χθες από το ΚΑΤ στο Δρομοκαΐτειο, προκειμένου να εξεταστεί από τους ειδικούς και να διαπιστωθεί αν πάσχει από θέματα ψυχικής υγείας. Ωστόσο, δεν μπορεί να παραμείνει εκεί, καθώς οι ψυχίατροι που τον εξέτασαν, δεν εντόπισαν ενεργή ψυχοπαθολογία.

Υπενθυμίζεται πως ο 51χρονος, πραγματοποίησε συνολικά τρεις επιθέσεις το πρωί της Κυριακής στο Κορωπί. Η πρώτη ήταν σε έναν πολίτη στον δρόμο, η δεύτερη σε επιβάτη μέσα σε λεωφορείο και η τρίτη στο ΑΤ της περιοχής, όπου τραυμάτισε τον διοικητή και δύο αστυνομικούς.

Πηγή: skai.gr

