Επιχείρηση διάσωσης 65 μεταναστών νότια της Γαύδου - Μεταφέρονται στη Χώρα Σφακίων

Η διάσωση έγινε από πλοίο της frontex και είναι όλοι καλά στην υγεία τους

Λιμενικό

Επιχείρηση διάσωσης εξελίχθηκε σήμερα το μεσημέρι για τη διάσωση 65 μεταναστών στη Νότια θαλάσσια περιοχή της Γαύδου 27ν.μ από το νησί. Η διάσωση έγινε από πλοίο της frontex και είναι όλοι καλά στην υγεία τους.

Πρόκειται για 63 άνδρες και δύο γυναίκες οι οποίοι με συνοδεία ναυαγωνιστικού σκάφους του Λιμενικού και περιπολικού σκάφους του Σώματος, αυτή την ώρα σύμφωνα με ενημέρωση του ΑΠΕ-ΜΠΕ μεταφέρονται στο λιμάνι της Χώρας Σφακίων στα Χανιά.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

