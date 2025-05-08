Επιχείρηση διάσωσης εξελίχθηκε σήμερα το μεσημέρι για τη διάσωση 65 μεταναστών στη Νότια θαλάσσια περιοχή της Γαύδου 27ν.μ από το νησί. Η διάσωση έγινε από πλοίο της frontex και είναι όλοι καλά στην υγεία τους.

Πρόκειται για 63 άνδρες και δύο γυναίκες οι οποίοι με συνοδεία ναυαγωνιστικού σκάφους του Λιμενικού και περιπολικού σκάφους του Σώματος, αυτή την ώρα σύμφωνα με ενημέρωση του ΑΠΕ-ΜΠΕ μεταφέρονται στο λιμάνι της Χώρας Σφακίων στα Χανιά.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

