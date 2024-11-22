Συναγερμός σήμανε στην αστυνομία το βράδυ της Παρασκευής 22 Νοεμβρίου για εντοπισμό στρατιωτικών χειροβομβίδων στην Εύβοια.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο evima.gr ο πρόεδρος της Κοινότητας Πισσώνα, κ. Ντουμάνης, «εντοπίστηκαν σε κτήμα που είχε μέσα έναν αχυρώνα και ο ιδιοκτήτης του αποφάσισε να τον γκρεμίσει για να φτιάξει καινούργιο σπίτι. Ο κληρονόμος του οικοπέδου βρήκε μέσα σε ένα κουτί χειροβομβίδες και σφαίρες».

Όπως ο ίδιος ενημέρωσε, αύριο θα μεταβούν πυροτεχνουργοί του στρατού.

Το σημείο παραμένει αποκλεισμένο από την αστυνομία.

Πηγή: skai.gr

