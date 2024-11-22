Συναγερμός σήμανε στην αστυνομία το βράδυ της Παρασκευής 22 Νοεμβρίου για εντοπισμό στρατιωτικών χειροβομβίδων στην Εύβοια.
Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο evima.gr ο πρόεδρος της Κοινότητας Πισσώνα, κ. Ντουμάνης, «εντοπίστηκαν σε κτήμα που είχε μέσα έναν αχυρώνα και ο ιδιοκτήτης του αποφάσισε να τον γκρεμίσει για να φτιάξει καινούργιο σπίτι. Ο κληρονόμος του οικοπέδου βρήκε μέσα σε ένα κουτί χειροβομβίδες και σφαίρες».
Όπως ο ίδιος ενημέρωσε, αύριο θα μεταβούν πυροτεχνουργοί του στρατού.
Το σημείο παραμένει αποκλεισμένο από την αστυνομία.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.