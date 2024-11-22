Λογαριασμός
Βρέθηκαν χειροβομβίδες στην Εύβοια - Μεταβαίνουν πυροτεχνουργοί του στρατού

Οι χειροβομβίδες εντοπίστηκαν σε κτήμα που είχε μέσα έναν αχυρώνα και ο ιδιοκτήτης του αποφάσισε να τον γκρεμίσει για να φτιάξει καινούργιο σπίτι

Περιπολικό

Συναγερμός σήμανε στην αστυνομία το βράδυ της Παρασκευής 22 Νοεμβρίου για εντοπισμό στρατιωτικών χειροβομβίδων στην Εύβοια.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο evima.gr ο πρόεδρος της Κοινότητας Πισσώνα, κ. Ντουμάνης, «εντοπίστηκαν σε κτήμα που είχε μέσα έναν αχυρώνα και ο ιδιοκτήτης του αποφάσισε να τον γκρεμίσει για να φτιάξει καινούργιο σπίτι. Ο κληρονόμος του οικοπέδου βρήκε μέσα σε ένα κουτί χειροβομβίδες και σφαίρες».

Όπως ο ίδιος ενημέρωσε, αύριο θα μεταβούν πυροτεχνουργοί του στρατού.

Το σημείο παραμένει αποκλεισμένο από την αστυνομία.

Πηγή: skai.gr

TAGS: χειροβομβίδα Εύβοια
