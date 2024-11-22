Αίσιο τέλος για τους δύο κωπηλάτες που αγνοούνταν στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Σαντορίνης καθώς σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση εντοπίστηκαν και είναι καλά στην υγεία τους.

Τους δύο κωπηλάτες παρέλαβε ιδιωτικό σκάφος και με τη συνοδεία του Λιμενικού μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Σαντορίνης.



Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι στις έρευνες για τον εντοπισμό τους συμμετέχουν ένα σκάφος του Λιμενικού Σώματος, ένα ιδιωτικό σκάφος και ένα παραπλέον πλοίο.





Πηγή: skai.gr

