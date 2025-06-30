Τα βραβεία συγγραφής ανέκδοτων έργων «Χρυσές Μέλισσες» από τη Lebee Publications έχουν στόχο να ενθαρρύνουν τη δημιουργικότητα των συμμετεχόντων και, ταυτόχρονα, να προσφέρουν ένα σημαντικό κοινωνικό αποτύπωμα.

Η Lebee Publications προσφέρει, μέσω των βραβείων «Χρυσές Μέλισσες», μέρος των εσόδων της στο «Θάλπος -Ψυχική Υγεία». Έναν μη κερδοσκοπικό, μη κυβερνητικό οργανισμό, με ενεργό ρόλο στην παρέμβαση και ενημέρωση για την ψυχική υγεία.

Η Lebee Publications καλεί όλους τους δημιουργούς - συγγραφείς να λάβουν μέρος στα Βραβεία «Χρυσές Μέλισσες» για να ανακαλύψουν το μαγικό κόσμο του βιβλίου και να συμβάλλουν σε αυτό το μοναδικό σκοπό!

Οι ενήλικοι συμμετέχοντες μπορούν να λάβουν μέρος σε τρεις κατηγορίες: διήγημα με ελεύθερο θέμα, ποίηση και παραμύθι με ελεύθερο θέμα.

Οι ανήλικοι δημιουργοί (8-17 ετών) μπορούν να συμμετάσχουν στην ειδική κατηγορία «Χρυσό Μελισσάκι» και να καταθέσουν το παραμύθι τους με θέμα «Διακοποπεριπέτειες».

Έπαθλα των Βραβείων «Χρυσές Μέλισσες»

Τα δέκα καλύτερα έργα κάθε κατηγορίας ενηλίκων «Χρυσές Μέλισσες» θα ανακοινωθούν στην εκδήλωση απονομής και στην ιστοσελίδα της Lebee Publications, ενώ το καλύτερο έργο σε κάθε κατηγορία θα βραβευτεί με χρηματικά έπαθλα των 500€, έκδοση του έργου και άλλες εκπλήξεις για τους νικητές.

Το παραμύθι που θα αναδειχθεί στην 1η θέση στην κατηγορία ανηλίκων «Χρυσό Μελισσάκι» θα κερδίσει χρηματικό έπαθλο 250€.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τη συμμετοχή τους ηλεκτρονικά στο www.lebeepublications.gr μέχρι και την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου. (Τα έργα πρέπει να κατατεθούν στην Ελληνική γλώσσα).

Λίγα λόγια για τη Lebee Publications:

H Lebee Publications δημιουργήθηκε για να αποτελέσει το χώρο, όπου οι ιστορίες του κάθε συγγραφέα θα καταφέρουν να ειπωθούν, να πάρουν σάρκα και οστά και να φτάσουν στις ψυχές των αναγνωστών που είναι έτοιμοι να τις γνωρίσουν. Στόχος της είναι να εκδίδονται ποιοτικά βιβλία που ξεχωρίζουν και προσφέρουν κάτι μοναδικό στο κοινό.

Οι γνώσεις και η εμπειρία της ομάδας στον χώρο του βιβλίου και της επικοινωνίας δίνουν τα κατάλληλα εφόδια στους συγγραφείς για να εκδώσουν το έργο τους, ώστε να είναι ελεύθεροι να δημιουργήσουν ιστορίες που θα ταξιδέψουν στα χέρια των αναγνωστών.

Οι ιστορίες ειπωμένες σε κάθε μορφή είναι η καρδιά της ύπαρξής, της εξέλιξης και της επιβίωσής μας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.lebeepublications.gr ενώ έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθείτε τα νέα μας σε Instagram, TikTok, Facebook και LinkedIn.

