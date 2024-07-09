Άγνωστοι πυροβόλησαν εναντίον αυτοκινήτου τα ξημερώματα στο Περιστέρι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί 22χρονος Αλβανός.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στις 02:20 στην οδό Δωδεκανήσου, επιβαίνοντες σε αυτοκίνητο πυροβόλησαν κατά προσώπων σε άλλο όχημα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί από σφαίρες ο συνοδηγός.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου εναντίον του οποίου πυροβόλησαν οι δράστες εγκατάλειψε αιμόφυρτο τον 22χρονο και εξαφανίστηκε.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, περαστικοί ειδοποίησαν το 100 και με ασθενοφόρο ο νεαρός μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό για νοσηλεία.

Ο 22χρονος είναι σεσημασμένος για υποθέσεις ναρκωτικών και μόλις χθες είχε αποφυλακιστεί.

Και ο δράστης όμως είναι γνωστός στις Αρχές. Πρόκειται για 26χρονο Έλληνα σύμφωνα με πληροφορίες, που έχει ποινικό παρελθόν για διάφορα αδικήματα.

Οι κινήσεις τους στα οχήματα έχουν καταγραφεί καθαρά, βρίσκονται στα χέρια των αστυνομικών της Ασφάλειας οι οποίοι και τους αναζητούν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

