Σε μία ακόμη σύλληψη για το φονικό επεισόδιο στα Βορίζια Ηρακλείου προχώρησε την Τετάρτη το βράδυ η αστυνομία. Πρόκειται για 23χρονο, ο οποίος φέρεται να σχετίζεται με την τοποθέτηση βόμβας και την έκρηξη στην οικία, η οποία προηγήθηκε της ανταλλαγής πυροβολισμών ανάμεσα σε μέλη των οικογενειών Φραγκιαδάκη και Καργάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για συγγενή του Φανούρη Καργάκη, ο οποίος έπεσε νεκρός κατά την ανταλλαγή πυρών στο χωριό της Κρήτης. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, πρόκειται για τον γιο του επονομαζόμενου «κούνελου», ο οποίος είναι έγκλειστος στις φυλακές και φέρεται να έχει διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στις τελευταίες εξελίξεις ανάμεσα στις δύο οικογένειες.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ο γιος του «κούνελου» ταυτοποιήθηκε από βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στα χέρια τους οι Αρχές, στο οποίο διακρίνεται το μοιραίο βράδυ της έκρηξης να φτάνει στο σπίτι που είχε αγοράσει η οικογένεια Φραγκιαδάκη και να βγάζει από το αυτοκίνητό του τον εκρηκτικό μηχανισμό.

Ακολουθεί το δελτίο Τύπου της Αστυνομίας:

Σε συνέχεια προηγούμενων ενημερώσεων, από τη συνεχιζόμενη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, συνελήφθη με σχετικό ένταλμα του αρμόδιου Ανακριτή, 23χρονος ημεδαπός, ο οποίος φέρεται να προέβη βραδινές ώρες της 31/10/2025 στην πράξη της έκρηξης σε οικία στα Βορίζια Ηρακλείου.

Προηγήθηκε κατάλληλη έρευνα, μετά και από σχετική παραγγελία της ανακριτικής Αρχής, κατά την οποία αξιολογήθηκαν και αξιοποιήθηκαν πληροφοριακά στοιχεία, οπτικό καθώς και λοιπό προανακριτικό υλικό, που είχε ως αποτέλεσμα την ταυτοποίηση του φερόμενου δράστη.

Ο ανωτέρω εντοπίστηκε σήμερα (12/11/2025) το απόγευμα από αστυνομικούς του Τ.Α.Ε. Μεσσαράς στα Βορίζια, όπου και συνελήφθη δυνάμει του εντάλματος σύλληψης.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω εξέλιξη, θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.

