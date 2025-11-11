«Είναι πάρα πολύ νωρίς για να αποχωρήσει η Αστυνομία από την περιοχή, για αυτό παραμένουν δυνάμεις», ενημέρωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στον ΣΚΑΪ για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τα Βορίζια της Κρήτης. «Δυστυχώς, δεν μπορούμε να προβλέψουμε πώς θα αντιδράσουν οι συγγενείς και των δυο πλευρών, καθώς αμφότερες έχουν χάσει από ένα δικό τους άνθρωπο. Βέβαια, καταλαβαίνετε πως από ένα σημείο και μετά δεν είναι αστυνομικό το θέμα, μιλάμε για κοινωνικό ζήτημα».

Όπως είπε, η Αστυνομία συνεχίζει να αναζητεί τον οπλισμό που χρησιμοποιήθηκε κατά το περιστατικό. «Προφανώς και χρειάστηκαν κάποια λεπτά για να φτάσουν εκεί δυνάμεις μετά το μακελειό. Αυτό δεν θα εμπόδιζε κάποιους που μετέφεραν ταυτόχρονα και τραυματίες, όπως και τους νεκρούς προς τα πλησιέστερα νοσοκομεία, να μεταφέρουν και τον οπλισμό και να τον αφήσουν στην ενδιάμεση διαδρομή. Αυτό αναζητούν οι αστυνομικοί, αν αφέθηκε οπλισμός κάπου ενδιάμεσα στη διαδρομή που ακολούθησαν μέχρι τα νοσοκομεία. Όλες οι οικίες στην περιοχή έχουν ελεγχθεί».

Απαντώντας για το αν αναζητούνται και άλλα άτομα, η κ. Δημογλίδου σημείωσε το εξής:

«Καταλαβαίνετε ότι εμπλεκόμενοι δεν είναι μόνο αυτοί που συμμετείχαν ως πρωταγωνιστές στο περιστατικό, εμπλεκόμενος είναι κι όποιος βοήθησε με οποιονδήποτε τρόπο είτε να χαθούν και να καταστραφούν στοιχεία, είτε για να μεταφερθούν και να κρυφτούν οι δράστες

