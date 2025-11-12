Θεσσαλονίκη: Eκδήλωση μνήμης για πυροσβέστες που θυσιάστηκαν στο καθήκον

Τη μνήμη των πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στο πεδίο της μάχης -σε φωτιές ή πλημμύρες- και θυσιάστηκαν στον βωμό του καθήκοντος για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών τίμησε η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔΚΜ).

Στο πλαίσιο της τελετής για την Ημέρα Μνήμης Πεσόντων Πυροσβεστών που τιμάται κάθε χρόνο στις 12 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στον χώρο του Μνημείου, στις πυροσβεστικές εγκαταστάσεις της 25ης Μαρτίου.

Η Ημέρα Μνήμης καθιερώθηκε προς τιμήν του πρώτου πυροσβεστικού υπαλλήλου, δόκιμου πυροσβέστη Β' τάξεως Κωνσταντίνου Πούλιου, ο οποίος έχασε τη ζωή του πριν 80 χρόνια κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς στη Θεσσαλονίκη.

Η τελετή έγινε παρουσία του Γενικού Επιθεωρητή Πυροσβεστικού Σώματος Βορείου Ελλάδος, Αντιστράτηγου Π.Σ. Θεόδωρου Κοσμίδη, του Γενικού Συντονιστή Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος Γεώργιου Παπαδόπουλου, Αξιωματικών και στελεχών του Πυροσβεστικού Σώματος, του προέδρου της Περιφερειακής Ένωσης των Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔΚΜ), δημάρχου Πυλαίας-Χορτιάτη Ιγνάτιου Καϊτεζίδη, του αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Κώστα Γιουτίκα, του Αρχιμανδρίτη Ιάκωβου Αθανασίου, Πρωτοσύγκελλου της Μητρόπολης Θεσσαλονίκης και εκπροσώπων της στρατιωτικής ηγεσίας της πόλης, της αστυνομίας κ.ά.

Χαιρετισμό απέστειλε ο υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας - Θράκης, Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, ενώ παρέστησαν ο Συντονιστής του γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη Γιάννης Παπαγεωργίου, βουλευτές, αντιδήμαρχοι δήμων της Θεσσαλονίκης, εκπρόσωποι σωματείων και συλλόγων Απόστρατων Πυροσβεστών, φορέων της πόλης και εθελοντές Πολιτικής Προστασίας.

Στεφάνι στο μνημείο κατέθεσε ο πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, εκπροσωπώντας τους 38 δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας. «Με αίσθημα βαθιάς ευγνωμοσύνης και συγκίνησης τιμούμε και θυμόμαστε τους ηρωικούς πυροσβέστες που θυσιάστηκαν για τη δική μας ασφάλεια, τη ζωή και την περιουσία μας», ανέφερε κ. Καϊτεζίδης προσθέτοντας ότι «τους αξίζει να τους θυμόμαστε για τη γενναιότητα, την πίστη και την αφοσίωσή τους στο καθήκον, για το οποίο έθεσαν τον εαυτό τους υπεράνω όλων, υπηρετώντας τις αξίες και τα ιδανικά του πυροσβέστη».

Στη διάρκεια της τελετής την Ημερήσια Διαταγή ανέγνωσε ο Πυραγός Εμμανουήλ Μαντζουρίδης, τονίζοντας: «Με αίσθημα ευγνωμοσύνης και σεβασμού αποτίουμε ελάχιστο φόρο τιμής στους ήρωες πυροσβέστες που θυσίασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος. Η θυσία τους είναι παράδειγμα αφοσίωσης και ανδρείας και τους θυμόμαστε έναν - έναν, ώστε η μνήμη τους να μείνει αιώνια άσβεστη».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

