Βορίζια: Σήμερα ακόμα δυο απολογίες για το μακελειό – Ανοίγουν τα σχολεία παρουσία παιδοψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών

Σήμερα πρόκειται να απολογηθούν ο 43χρονος και ο 48χρονος από την οικογένεια Καργάκη που κατηγορούνται για τη δολοφονία της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη.

Υπό άκρα μυστικότητα απολογήθηκαν και προφυλακίστηκαν τα τρία αδέλφια

Χθες, υπό άκρα μυστικότητα και μια ημέρα νωρίτερα από την προγραμματισμένη απολογία τους, τα τρία αδέλφια της οικογένειας Φραγκιαδάκη έδωσαν εξηγήσεις ενώπιον της ανακρίτριας για το αιματηρό επεισόδιο στα Βορίζια.

Η ανακρίτρια μετέβη χθες το πρωί στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου όπου κρατούνται τα τρία αδέρφια τα οποία παραδόθηκαν πριν από πέντε ημέρες και έλαβε τις απολογίες τους για την δική τους εμπλοκή στο μακελειό που άφησε πίσω δύο νεκρούς.

Ο 27χρονος ιδιοκτήτης του σπιτιού που εξερράγη η βόμβα, ο 29χρονος αδερφός του και ο μικρότερος, ο 19χρονος φαντάρος μετά από μια πολύωρη διαδικασία, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα.

Τα τρία αδέρφια τα οποία αντιμετωπίζουν τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και της απόπειρας ανθρωποκτονίας από κοινού και κατά συρροή, σύμφωνα με πληροφορίες ισχυρίστηκαν κατά την απολογία τους ότι δεν έχουν σχέση με τον θάνατο του 39χρονου Φανούρη Καργάκη και αρνήθηκαν ότι κρατούσαν όπλο κατά τη διάρκεια της αιματηρής συμπλοκής.

Ανοίγουν σήμερα τα σχολεία

Σήμερα Δευτέρα, σημειώνει το ertnews.gr, αναμένεται να επαναλειτουργήσουν το Δημοτικό και το Νηπιαγωγείο της περιοχής, σηματοδοτώντας την προσπάθεια για επιστροφή στην κανονικότητα. Παράλληλα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη, αναμένεται η άφιξη ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών που θα παραμείνουν στο χωριό τουλάχιστον για 15 ημέρες. Στόχος τους είναι να στηρίξουν τη σχολική κοινότητα και να συμβάλουν στην ομαλή επανένταξη των παιδιών και των εκπαιδευτικών στην καθημερινότητά τους.

Ισχυρή αστυνομική παρουσία στην περιοχή

Η κατάσταση στα Βορίζια δείχνει να βελτιώνεται 8 ημέρες μετά την πολύνεκρη συμπλοκή, ωστόσο η αστυνομική παρουσία παραμένει έντονη. Κάθε άτομο που εισέρχεται ή εξέρχεται, είτε πεζό είτε με όχημα, ελέγχεται εξονυχιστικά, ενώ καταγράφονται όλες οι διελεύσεις από τα μπλόκα και στις δύο εισόδους του χωριού. Παρά τους αυστηρούς ελέγχους, το κλίμα είναι πιο ήρεμο σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Παράλληλα, μέσα στο χωριό σε διάσπαρτα σημεία υπάρχουν αστυνομικοί που κάνουν περιπολίες ώστε να προλάβουν το όποιο ενδεχόμενο επεισόδιο έντασης. Τόσο το καφενείο όσο και τα δύο καταστήματα ψιλικών έχουν ανοίξει, ενώ οι μόνιμοι κάτοικοι από το πρωί κινούνται στα στενά σοκάκια και πραγματοποιούν τις καθημερινές -αγροτικές κυρίως- εργασίες τους. Δεν παρατηρείται ένταση, γεγονός που συμβάλλει σε μια εικόνα σχετικής ομαλότητας.

Δεν έγιναν τα εννιάμερα μνημόσυνα – Μηνύματα συμφιλίωσης από τον ιερέα

Παρά τις αρχικές πληροφορίες που ανέφεραν ότι χθες θα πραγματοποιούνταν τα εννιάμερα μνημόσυνα των δύο νεκρών στο χωριό, η θεία λειτουργία στον Ι.Ν. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα Βορίζια τελέστηκε χωρίς την παρουσία κανενός μέλους των δύο οικογενειών, μόνο με μερικούς κατοίκους που παρακολούθησαν το μυστήριο.

Ο ιερέας κατά τη διάρκεια του κηρύγματος του από τον άμβωνα, στη σκιά των όσων έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα, κάλεσε τους ενορίτες του να έχουν σύνεση και ηρεμία. “Να επικρατήσει η ειρήνη έναντι της βιαιότητας”, σημείωσε χαρακτηριστικά ο πατήρ Ιωάννης Γιαννουλάκης στο μήνυμα του και συμπλήρωσε προς τους χωριανούς: “Καλούμε όλους σε συμπόρευση με αυτοκριτική και αυτοσυγκράτηση, να πορεύεστε στον αγώνα της ζωής ειρηνικά”.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.