Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική τα ξημερώματα της Δευτέρας, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Σοφοκλέους, στο κέντρο της Αθήνας.

Στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβέστες με 6 οχήματα, οι οποίοι έθεσαν τη φωτιά υπό έλεγχο. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν υπήρξε κίνδυνος για τα γύρω κτίρια, ενώ για λίγη ώρα διακόπηκε νωρίτερα η κυκλοφορία στη Σοφοκλέους από το ύψος της οδού Αθηνάς, η οποία πλέον έχει αποκατασταθεί.

Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για το πώς ξέσπασε η πυρκαγιά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.