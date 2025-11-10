Λογαριασμός
Φωτιά τα ξημερώματα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας (Βίντεο)

Για λίγη ώρα διακόπηκε η κυκλοφορία στη Σοφοκλέους από το ύψος της οδού Αθηνάς, η οποία πλέον έχει αποκατασταθεί - Δεν υπήρξε κίνδυνος για τα γύρω κτίρια

Φωτιά

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική τα ξημερώματα της Δευτέρας, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Σοφοκλέους, στο κέντρο της Αθήνας.

Στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβέστες με 6 οχήματα, οι οποίοι έθεσαν τη φωτιά υπό έλεγχο. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν υπήρξε κίνδυνος για τα γύρω κτίρια, ενώ για λίγη ώρα διακόπηκε νωρίτερα η κυκλοφορία στη Σοφοκλέους από το ύψος της οδού Αθηνάς, η οποία πλέον έχει αποκατασταθεί. 

Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για το πώς ξέσπασε η πυρκαγιά. 

