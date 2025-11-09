Βορίζια: Αναζητούν τους «καθαριστές» και το μετασκευασμένο πιστόλι Glock

Δύο τουλάχιστον «καθαριστές» των σημείων της φονικής συμπλοκής στα Βορίζια, εκείνους δηλαδή, οι οποίοι απομάκρυναν και εξαφάνισαν τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν αναζητούν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηρακλείου.

Σε ένα πρόχειρο «απουσιολόγιο» των μελών αντίπαλων οικογενειών, υπάρχουν τουλάχιστον τρία από αυτά, δύο από τη μία και ένα από την άλλη, που δεν έχουν δώσει το παρών στα Βορίζια. Αρμόδιοι αξιωματικοί επισημαίνουν ότι δεν υπάρχουν αναφορές συμμετοχής αυτών των ατόμων στη συμπλοκή, αλλά είχαν παρουσία και ήταν αυτόπτες μάρτυρες των όσων συνέβησαν. Δεν αποκλείεται αυτοί οι τρεις «απόντες, είτε μετά τη συμπλοκή να αλλοίωσαν τον τόπο των εγκλημάτων, όπως επισημαίνουν στελέχη της αστυνομίας, απομακρύνοντας οπλισμό που χρησιμοποιήθηκε, είτε κατέφυγαν σε ασφαλή σημεία προκειμένου να προστατευτούν από πιθανά αντίποινα.

«Σαρώσεις» στον Ψηλορείτη - Ψάχνουν και για το μετασκευασμένο πιστόλι Glock



Τα στελέχη της ΕΚΑΜ και άλλων αστυνομικών υπηρεσιών σαρώνουν σημεία του Ψηλορείτη και μιτάτα - καταλύματα βοσκών -, για τον τυχόν εντοπισμό αυτών των ατόμων, ενδεχομένως και οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε στη φονική συμπλοκή. Ένα από τα όπλα της συμπλοκής που έχει εξαφανιστεί όπως και τα υπόλοιπα, είναι αυτό που περιγράφεται στις καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων και κατηγορουμένων. Πρόκειται για ένα μετασκευασμένο πιστόλι Glock, με γεμιστήρα των 30 φυσιγγίων, προκειμένου να ρίχνει κατά ριπάς. Το συγκεκριμένο όπλο φέρεται να είχε στην κατοχή του ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης, με το οποίο φέρεται να πυροβολούσε μέσα από το αυτοκίνητό του, εναντίον μελών της οικογένειας Φραγκιαδάκη, ξεκινώντας τη φονική συμπλοκή. Από το συγκεκριμένο πιστόλι είχαν αφαιρεθεί ελατήρια και είχαν γίνει μετασκευές, προκειμένου με ένα μόνιμο πάτημα της σκανδάλης να εξαπολύει βροχή από σφαίρες. Το συγκεκριμένο όπλο, ήταν γνωστό ότι το κατείχε ο 39χρονος, καθώς φέρεται να το επιδείκνυε σε γάμους, βαφτίσια και άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις ρίχνοντας μπαλωθιές. Το πιστόλι δεν εντοπίστηκε στο όχημα του νεκρού, όπως και τα άλλα που χρησιμοποιήθηκαν. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι αυτό το μετασκευασμένο όπλο αλλά και τα υπόλοιπα, δεν τα έχουν πετάξει αυτοί που τα απομάκρυναν, αλλά τα έχουν κρύψει σε απίθανα σημεία, ενδεχομένως και να τα έχουν θάψει.

Σημειώνεται πως τρεις από τους 5 συλληφθέντες και συγκεκριμένα τα τρία αδέρφια της οικογένειας Φραγκιαδάκη κρίθηκαν χθες προφυλακιστέα για την υπόθεση του αιματηρού περιστατικού.

Αν και οι απολογίες τους είχαν αρχικά προγραμματιστεί για τη Δευτέρα, η ανακρίτρια μετέβη το πρωί της Κυριακής στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου, προκειμένου οι τρεις κατηγορούμενοι να απολογηθούν παρουσία των συνηγόρων τους.

Προσωρινά κρατούμενα τα 3 αδέλφια

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους, οι τρεις άνδρες ηλικίας 19, 27 και 29 ετών που εμπλέκονται στο μακελειό των Βοριζίων και σε βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού και κατά συρροή.

Πρόκειται για τα τρία αδέλφια που είχαν εξαφανιστεί μετά το ένοπλο επεισόδιο και είχαν παραδοθεί στις αστυνομικές αρχές σχεδόν τρία 24ωρα μετά. Τα τρία αδέλφια είναι συγγενείς της 56χρονης που τραυματίστηκε θανάσιμα στο μακελειό και η απολογία τους είχε οριστεί αρχικά, για αύριο Δευτέρα. Σύμφωνα με τους συνηγόρους υπεράσπισης η απολογία τους αποφασίστηκε να γίνει εκτάκτως, νωρίτερα σήμερα Κυριακή, ενώ κατά τη διάρκειά της και τα τρία αδέλφια αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους έχουν αποδοθεί.

Ανοίγουν τα σχολεία

Την ίδια ώρα, σε επιφυλακή βρίσκεται η Ελληνική Αστυνομία υπό των φόβο αντιποίνων μεταξύ των δυο αντίπαλων οικογενειών με αφορμή την επανέναρξη των σχολείων στο χωριό το πρωί της Δευτέρας. Δάσκαλοι και ψυχολόγοι θα βρεθούν δίπλα στα παιδιά, προκειμένου να επανέλθουν ομαλά στα μαθήματα τους.

Τα επικρατέστερα σενάρια που εξετάζονται

Μέχρι και αυτή την ώρα, άγνωστοι παραμένουν οι δράστες της βομβιστικής επίθεσης στο σπίτι, που πυροδότησε την ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ των δυο οικογενειών.

Δολοφονίες για βεντέτα ή λόγω ζήλιας για χρήματα από επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ; Αυτά είναι τα δυο επικρατέστερα σενάρια που εξετάζει η αστυνομία για το αιματηρό περιστατικό με τους δυο νεκρούς. Όπως αποκάλυψε ο ΣΚΑΙ ένα από τα μέλη μιας οικογένειας έλαβε σημαντική επιδότηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, σε αντίθεση με τους ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων της αντίπαλης οικογένειας. Αυτό το γεγονός φέρεται να προκάλεσε την οργή και τη ζήλια μελών της οικογένειας Καργάκη, το οποίο σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση της κατασκευής του σπιτιού μέλους της αντίπαλης οικογένειας στη γειτονιά τους, αποφάσισαν να αντιδράσουν.

