Τα τρία αδέλφια της οικογένειας Φραγκιαδάκη κρίθηκαν προφυλακιστέα για την υπόθεση του αιματηρού περιστατικού στα Βορίζια.

Σύμφωνα με το cretalive, αν και αρχικά είχε προγραμματιστεί οι απολογίες να πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα, για πέντε συνολικά κατηγορούμενους, τα τρία αδέλφια Φραγκιαδάκη, που είχαν παραδοθεί το απόγευμα της περασμένης Τρίτης, καθώς και δύο μέλη της οικογένειας Καργάκη, ο 43χρονος γαμπρός του δολοφονημένου, Φανούρη Καργάκη και ένας 48χρονος συγγενής, τελικά η διαδικασία επισπεύστηκε.

Η ανακρίτρια και ο εισαγγελέας μετέβησαν το πρωί της Κυριακής στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, όπου απολογήθηκαν τα τρία αδέλφια Φραγκιαδάκη: ο 27χρονος, στο σπίτι του οποίου εξερράγη ο αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός, ο 29χρονος και ο νεότερος της οικογένειας, ο οποίος υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία.

Μετά από μία μαραθώνια διαδικασία και οι τρεις κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι και αναμένεται να μεταχθούν για λόγους ασφαλείας σε σωφρονιστικά καταστήματα εκτός Κρήτης, όπως έγινε και με τους άλλους δύο κατηγορούμενους της οικογένειας, οι οποίοι ήταν τραυματίες και νοσηλεύονταν στο ΠΑΓΝΗ. Πρόκειται για τον 25χρονο αδερφό Φραγκιαδάκη και έναν 30χρονο πρώτο ξάδερφο τους. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οδηγήθηκαν σε διαφορετικές φυλακές της χώρας.

Στις απολογίες τους τα τρία αδέρφια, σύμφωνα με τους συνηγόρους υπεράσπισης, Αλεξάνδρα Σπανάκη και Γιώργο Στειακάκη, υποστήριξαν ότι δεν έχουν καμία σχέση με τα όπλα και τους πυροβολισμούς. «Κανείς δεν κρατούσε όπλο και κανείς δεν πυροβόλησε» φέρεται να ισχυρίστηκαν τα τρία αδέρφια.

Έτσι, αύριο Δευτέρα, εκκρεμεί μόνο η διαδικασία της απολογίας των δύο κατηγορουμένων από την πλευρά Καργάκη.

Πηγή: skai.gr

