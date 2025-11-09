Προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε το πρωί της Κυριακής (9/11) τη Λακωνία με πλημμύρες και υπερχείλιση ρεμάτων στην ευρύτερη περιοχή των Μολάων, καθώς και την Κέρκυρα όπου έπεσε δέντρο και τοιχίο πάνω σε αμάξια εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης.

Σύμφωνα με το notospress.gr, oι χείμαρροι στον κάμπο των Μολάων «φούσκωσαν», με αποτέλεσμα τα νερά να καλύψουν τμήματα της Εθνικής Οδού Μολάων – Συκιάς.

Στο γεφύρι της Μεταμόρφωσης, το νερό είχε φτάσει στο ύψος του δρόμου, ενώ μηχανήματα του Δήμου Μονεμβασίας απομάκρυναν φερτά υλικά.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, μεγάλοι όγκοι νερού κατέβηκαν από τη Γκαγκανιά προς τους Μολάους.

Η κυκλοφορία ήταν αυξημένη λόγω της εορτής του Αγίου Νεκταρίου, ενώ κάτοικοι της περιοχής είχαν προειδοποιήσει για ορμητικά νερά που κατέβαιναν από το «Στενό», εφιστώντας την προσοχή στους οδηγούς.

Στην περιοχή μεταξύ Μολάων και Νιάτων, όχημα παρασύρθηκε από τα νερά ο οδηγός σώθηκε.

Η βροχή προκάλεσε πλημμύρες σε καλλιέργειες, ενώ στην Απιδιά η βροχόπτωση έφτασε τα 79,2 χιλιοστά.

Παράλληλα, στην Κέρκυρα, στο κέντρο της πόλης ξεριζώθηκε αιωνόβιο δένδρο και κατέρρευσε τμήμα τοιχίου παλιών οχυρώσεων με αποτέλεσμα να καταπλακωθούν 3 αυτοκίνητα στην οδό Στεφάνου Πάδοβα. Στο σημείο έσπευσαν η Πυροσβεστική και η Πολιτική Προστασία του Δήμου.

Οι κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν πως ήταν αναμενόμενο το συμβάν καθώς το τοιχίο είχε κλήση, εδώ και πάρα πολύ καιρό.

Πλημμυρικά φαινόμενα, έχουν δημιουργηθεί σε δρόμους περιφερειακά της πόλης κοντά στο αεροδρόμιο και το λιμάνι. Επίσης, μεγάλα ύψη βροχής σημειώνονται στη Βόρεια Κέρκυρα.

