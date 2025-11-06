Του Μάκη Συνοδινού

Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο γνωστός τενόρος ο οποίος συνελήφθη μετά από μήνυση της πρώην συζύγου του η οποία τον κατηγόρησε πως χτύπησε τον 15χρονο γιο τους στο πρόσωπο αλλά και με παντόφλα στο σώμα.

Ωστόσο, το πρώην ζευγάρι δεν είναι η πρώτη φορά που απασχολούν τις Αρχές καθώς τον Ιανουαρίου του 2025 η μητέρα του ανηλίκου είχε καταγγείλει πως είχε δεχτεί σωματική βία και απειλές από το σύζυγό της ενώ ο τενόρος είχε υποστηρίξει πως είχε δεχτεί απειλητικά μηνύματα πρόσωπο της οικογένειας της πρώην συζύγου του.

Μάλιστα, η πρώην σύζυγος του είχε καταγγείλει στις Αρχές πως ο τενόρος την είχε χτυπήσει με κλωτσιά στο σώμα και την είχε απειλήσει ενώ στην κατάθεση της είχε υποστηρίξει πως περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας είχαν λάβει χώρα στο παρελθόν εις βάρος της από τον τενόρο.

Επίσης, είχε δώσει στους αστυνομικούς και φωτογραφίες με μώλωπες στο σώμα της, ωστόσο ήταν κατηγορηματική πως δεν επιθυμούσε την ποινική δίωξη του πρώην συζύγου της.

Για το απίστευτο περιστατικό στο skai.gr χτες μίλησε ο δικηγόρος της μητέρας και του 15χρονου Αναστάσιος Ντούγκας ο οποίος δηλώνει πως υπάρχουν όλα τα αποδεικτικά που αποδεικνύουν τα όσα κατήγγειλε η μητέρα και ο 15χρονος εις βάρος του γνωστού τενόρου.

Αναλυτικά όσα είπε:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.