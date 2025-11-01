Της 'Ελενας Γαλάρη

Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκε ο 72χρονος παράγοντας και προπονητής βόλεϊ γυναικών στο Λαύριο, ο οποίος συνελήφθη για ασέλγεια σε βάρος μιας 16χρονης μαθήτριας.

Ο κατηγορούμενος πήρε προθεσμία για να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες, ενώ νωρίτερα εκτελέστηκε το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος του για κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 72χρονος, είχε γνωριστεί με την 16χρονη τον Νοέμβριο του 2024

Αρχικά επικοινωνούσε μαζί της λόγω των αγωνιστικών υποχρεώσεων που είχε η ανήλικη, ωστόσο στη συνέχεια, όπως η ίδια καταγγέλλει, ο ηλικιωμένος την παρενοχλούσε σεξουαλικά για μήνες.

Η 16χρονη επικοινώνησε με το χαμόγελο του παιδιού, κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία και ο ηλικιωμένος συνελήφθη.

Η αστυνομία ερευνά εάν υπάρχουν και άλλα παρόμοια περιστατικά, ενώ ο ίδιος αρνείται την κατηγορία.

Πηγή: skai.gr

