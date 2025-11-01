Πυροβολισμοί με νεκρούς και τραυματίες στο χωριό Βορίζια Ηρακλείου

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν το πρωί του Σαββάτου στο χωριό Βορίζια του Δήμου Φαιστού Ηρακλείου, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για νεκρούς και αρκετούς τραυματίες.

Με βάση τις πρώτες πληροφορίες, οι δράστες άνοιξαν πυρ γαζώνοντας σπίτια και αυτοκίνητα ως αντίποινα για τον αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό που εξερράγη εχθές το βράδυ σε οικία που είναι υπό κατασκευή.

Σύμφωνα με το ΕΚΑΒ, από τους πυροβολισμού έχουν χάσει τη ζωή του δύο άνθρωποι, ενώ υπάρχουν τέσσερις τραυματίες.

Πληροφορίες ωστόσο κάνουν λόγο για τρεις νεκρούς και περισσότερους από 15 τραυματίες, κάποιοι εκ των οποίων είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Στην περιοχή έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας για το περιστατικό.

Από τη χθεσινοβραδινή έκρηξη, σύμφωνα με την αστυνομία, δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές στην υπό κατασκευή οικία στην οποία είχε τοποθετηθεί ο εκρηκτικός μηχανισμός.

Πηγή: skai.gr

