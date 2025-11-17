Απάτες με δήθεν επενδύσεις: Θύμα εξηγεί πώς του απέσπασαν 400 χιλιάδες ευρώ

Της Μαρίνας Χαραλάμπους

Εξαρθρώθηκε, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, οργανωμένη ομάδα που φέρεται να εμπλέκεται σε σειρά περιπτώσεων πλαστογραφίας και απάτης, τετελεσμένων και σε απόπειρα, μεθοδευμένων κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση.

Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνεται και ο φαρμακοποιός και πρώην παίκτης του Survivor, Σπύρος Μαρτίκας, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι στον πυρήνα της δράσης της ομάδας βρισκόταν γνωστός επιχειρηματίας του χώρου σπα και μασάζ.

Η αποδόμηση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε στις 13 Νοεμβρίου 2025 σε Λουτράκι, Πάτρα και Αττική, όπου συνελήφθησαν πέντε άτομα, ανάμεσά τους ο φερόμενος αρχηγός και υπαρχηγός. Από την έρευνα προέκυψε ότι από το 2023 τα μέλη στόχευαν οικονομικά εύρωστους επαγγελματίες, παρουσιάζοντάς τους δήθεν επενδυτικές ευκαιρίες σε καζίνο.

Σε μαρτυρία που έκανε στην εκπομπή "Weekend Live", θύμα αποκαλύπτει πώς κατάφεραν να του αποσπάσουν 400 χιλιάδες ευρώ.

Δείτε εδώ όλα όσα αποκάλυψε:

Πηγή: skai.gr

