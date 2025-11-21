Παρά πολλά προβλήματα προκάλεσε στη Βόνιτσα το νέο κύμα κακοκαιρίας που έπληξε την περιοχή το απόγευμα της Παρασκευής.

Δεκάδες σπίτια και καταστήματα πλημμύρισαν και για ακόμη μια φορά οι δρόμοι της πόλης πλημμύρισαν και θύμιζαν χείμαρρους, σημειώνει η ιστοσελίδα akarnanikanea.gr.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι μαθητές από φροντιστήριο της πόλης χρειάστηκαν τη βοήθεια της πυροσβεστικής για να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Πηγή: skai.gr

