Βόλτα στην Εγκλουβή Λευκάδας

Του Νικόλα Μπάρδη

Στην καταπράσινη ορεινή ενδοχώρα της Λευκάδας, καλά κρυμμένη στην αγκαλιά του Όρους Ελάτη και σε υψόμετρο περίπου 750 μέτρων βρίσκεται χτισμένη η Εγκλουβή.

Πρόκειται για το πιο ορεινό χωριό του νησιού, αλλά και ολόκληρης της περιφέρειας του Ιονίου, ενώ είναι γνωστό για την παραγωγή φακής, μια καλλιέργεια που ευνοείται ιδιαίτερα εκεί τόσο από το μικροκλίμα, όσο και το έδαφος της περιοχής.

Η Εγκλουβή είναι ένα από τα πιο παλιά και ιστορικά χωριά του χωριού, που διατηρεί ακόμη και σήμερα αναλλοίωτη την αυθεντική λευκαδίτικη ταυτότητα, χωρίς να έχει επηρεαστεί από την άμετρη τουριστική ανάπτυξη. Μακριά από τις πολύβουες παραλίες, και αφού ανηφορίσετε μέσα από μία γραφική διαδρομή με θέα τα Πριγκηπονήσια, θα αποκαλυφθεί μπροστά σας το χωριό. Η Εγκλουβή είναι γεμάτη με πετρόχτιστα σπίτια, τοξωτές αυλόπορτες, λιθόστρωτα καλντερίμια και μία μικρή, αλλά άκρως γραφική πλατεία γεμάτη με πλατάνια και μουριές. Η εκκλησία του χωριού είναι αφιερωμένη στον Άγιο Γεώργιο.

Κύρια ασχολία των κατοίκων του χωριού είναι η καλλιέργεια της πασίγνωστης φακής Εγκλουβής, που δίκαια θεωρείται η καλύτερη και η πιο νόστιμη στην Ελλάδα, όπως επίσης και η αμπελοκαλλιέργεια. Λίγο πιο πάνω από το χωριό, σε υψόμετρο 900 μέτρων, βρίσκεται το εκκλησάκι του Αγίου Δονάτου, που γιορτάζει κάθε χρόνο στις 7 Αυγούστου. Μία ημέρα πριν γίνεται μεγάλο πανηγύρι στην περιοχή και οι Εγκλουβησάνες νοικοκυρές μαγειρεύουν με τον δικό τους, παραδοσιακό τρόπο φακές σε μεγάλα τσουκάλια, και κερνούν όλο τον κόσμο μαζί με ελιές, παστές σαρδέλες και άφθονο κρασί. Αν είστε τυχεροί, μπορεί να δείτε και κάποια γυναίκα να φορά την παραδοσιακή λευκαδίτικη φορεσιά, εικόνα που θα σας ταξιδέψει σε άλλη εποχή.

Απέναντι ακριβώς από τον Άγιο Δονάτο υπάρχει μια σειρά από πηγάδια με κρύο νερό, ενώ στην ευρύτερη περιοχή θα δείτε αλώνια, ανεμόμυλους, αλλά και τον ιδιαίτερο οικισμό των βόλτων που αποτελούν βασικό στοιχείο της ντόπιας ιστορίας. Οι «βόλτοι» βρίσκονται αποκλειστικά και μόνο σε αυτό το μέρος του νησιού, και την κατασκευή τους επέβαλαν οι ειδικές συνθήκες καλλιέργειας της περιοχής. Μέσα σε κάθε βόλτο στήνονταν ένα μικρό νοικοκυριό για την εξυπηρέτηση των καλλιεργητών, που διέμεναν εκεί όλο το καλοκαίρι. Οι βόλτοι είναι μικροί, θολωτοί πέτρινοι οικίσκοι σε σχήμα φούρνου, και τα παλιά χρόνια αποτελούσαν το δεύτερο σπίτι των καλλιεργητών της φακής. Μάλιστα, την περίοδο του καλοκαιριού το οροπέδιο έσφυζε από ζωή, καθώς όλο το χωριό μετακόμιζε εκεί!

Τέσσερα χιλιόμετρα μακριά από την Εγκλουβή βρίσκεται και το παραδοσιακό αρχοντοχώρι της Καρυάς, όπου αξίζει να κάνετε μία στάση. Η μεγάλη πλατεία με τα αιωνόβια πλατάνια, οι ιστορικές εκκλησίες και τα διάσημα κεντητά αποτελούν σήμα κατατεθέν αυτού του ορεινού οικισμού, που σήμερα μετρά 429 μόνιμους κατοίκους. Στη γραφική Καρυά θα βρείτε παραδοσιακά υφαντά και κεντήματα, που φτιάχνονται εδώ και αιώνες με χρήση μιας ειδικής τεχνικής, τη λεγόμενη καρσάνικη βελονιά. Ακόμη, κάθε καλοκαίρι λαμβάνει χώρα εκεί το παραδοσιακό δρώμενο του «Χωριάτικου Γάμου», που προσελκύει πλήθος κόσμου. Στα αξιοθέατα του χωριού συγκαταλέγονται φυσικά η εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνος, στο κέντρο του χωριού, με το επιβλητικό της καμπαναριό (τέλη του 19ου αιώνα), και το Μοναστήρι του Αϊ-Γιάννη του Προδρόμου, που χρονολογείται από το 1605. Περπατήστε στα στενά, πιείτε ένα καφεδάκι στην πλατεία κάτω από τον παχύ ίσκιο των δέντρων και απολαύστε την ηρεμία του τόπου.

Η Λευκάδα είναι ένα νησί μεγάλων αντιθέσεων και συνδυάζει μαγικά το δίπολο βουνό και θάλασσα. Η ανατολική πλευρά του νησιού είναι καταπράσινη με πιο «βατές» ακρογιαλιές, ενώ η δυτική στολίζεται από άγριες, απόκρημνες πλαγιές και εξωτικές παραλίες, και στο εσωτερικό του νησιού υπάρχουν δεκάδες παραδοσιακά χωριά και οικισμοί «πνιγμένα» στο πράσινο, που παραπέμπουν πιο πολύ στην ηπειρωτική χώρα. Ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορείτε να κάνετε μία βουτιά στα τιρκουάζ νερά του Ιονίου και την άλλη να βρεθείτε σε ένα ορεινό, παραδοσιακό χωριό, για να φάτε σε κάποιο ταβερνάκι κάτω από μία κληματαριά. Το μόνο σίγουρο είναι πως το νησί θα σας μαγέψει, και θα δώσετε υπόσχεση να επιστρέψετε εκεί!

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.