Τραγωδία στα Φάρσαλα: Τοίχος καταπλάκωσε 19χρονο

Τοίχος οικίας κατέρρευσε πάνω στον άτυχο νεαρό, 19 ετών, ο οποίος εκτελούσε εργασίες - Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής

ΕΚΑΒ

Ένα τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα σήμερα, το μεσημέρι της Τετάρτης, όταν τοίχος σπιτιού καταπλάκωσε και σκότωσε νεαρό άνδρα στα Φάρσαλα.

Σύμφωνα με τo onlarissa.gr, το συμβάν καταγράφηκε αργά σήμερα το μεσημέρι όταν, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, τοίχος οικίας κατέρρευσε πάνω στον άτυχο νεαρό, 19 ετών, ο οποίος εκτελούσε εργασίες.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, όπου απεγκλώβισαν τον 19χρονο χωρίς τις αισθήσεις του και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του συμβάντος διεξάγει η αστυνομία.

Δείτε την ανάρτηση της Πυροσβεστικής:

Πηγή: skai.gr

Φάρσαλα 19χρονος
