«Ομορφοκκλησιά»: Ο ναός του Αγίου Γεωργίου που ανοίγει μια φορά τον χρόνο

Λίγα μέτρα πιο μέσα από την πολύβουη λεωφόρο Βεΐκου στο Γαλάτσι βρίσκεται ένας σπάνιας ομορφιάς ναός του Αγίου Γεωργίου, ο οποίος ανοίγει μόνο μια φορά τον χρόνο, ανήμερα της μεγάλης εορτής.

Πρόκειται για τον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, γνωστό ως Ομορφοκκλησιά, που συμπληρώνει σχεδόν δέκα αιώνες ζωής και βρίσκεται στο ύψος του Άλσους Βεΐκου. Από νωρίς το πρωί της Τετάρτης του Πάσχα, εκατοντάδες πιστοί άρχισαν να συρρέουν στον ναό για να προσκυνήσουν αλλά και για να δουν τις μοναδικές αγιογραφίες που υπάρχουν στον ναό, πολλές εκ των οποίων είναι λεηλατημένες. Μεταξύ αυτών, όπως τονίζει ο προϊστάμενος του ναού της Αγίας Ειρήνης Γαλατσίου αρχιμανδρίτης π. Τίτος Γαρεφαλάκης, είναι και η απεικόνιση του μαρυτρίου του τροχού στο οποίο υπεβλήθη ο Άγιος Γεώργιος.

«Έχουμε τη μεγάλη ευλογία, μέσα σ’ αυτές τις ημέρες κάθε χρόνο, να ανοίγουμε τον ναό του Αγίου εδώ, στη Ομορφοκκλησιά στο Γαλάτσι. Και μας δίνεται η ευκαιρία να αναβαπτιζόμαστε μέσα στην ιστορία, στο μεγαλείο αυτού του μικρού μεν ναού, που παρά τις καταστροφές και τις φθορές έχει τη χάρη του» λέει ο π. Τίτος. Όπως εξηγεί, ο ναός με βασιλικό διάταγμα του 1922 έχει περάσει στη δικαιοδοσία του υπουργείου Πολιτισμού, καθώς «ο ναός ήταν εγκαταλελειμμένος, έρημος και είχε γίνει στόχος διαφόρων, βαρβάρων, Αγαρηνών, Σαρακηνών. Πέρασε πολλές φάσεις. Και για να προστατευθεί από την άγνοια των ανθρώπων – που, όπως έχετε διαπιστώσει κι εσείς – κατέστρεψαν τις χαμηλές τοιχογραφίες του ναού σχεδόν όλες, το μνημείο τέθηκε υπό την προστασία του υπουργείου Πολιτισμού».

Σύμφωνα με τον π. Τίτο «το τέμπλο σώζεται σε μεγάλο βαθμό, όπως και τα πρόσωπα του Χριστού, του Προδρόμου, της Παναγίας και του Αγίου, αν και κι αυτά έχουν υποστεί φθορές. Ο ναός, λοιπόν, παραμένει κλειστός όλο τον χρόνο. Εμείς, όμως, ευτυχώς έχουμε την άδεια να τελούμε την πανήγυρη κάθε χρόνο τέτοια μέρα».

Η μεγαλύτερη λεηλασία προκλήθηκε από Έλληνες πιστούς: Χάρασσαν τα ονόματά τους για να έχουν τη χάρη του.

Το μόνο δημιούργημα που παραμένει ακέραιο, προσθέτει, «λόγω του ύψους, είναι αυτή του Παντοκράτορα στον τρούλο. Σύμφωνα με τον μεγάλο Έλληνα ζωγράφο και λογοτέχνη, τον Μικρασιάτη Φώτη Κόντογλου, είναι από τους ωραιότερους Παντοκράτορες της Ανατολής. Είχε τους λόγους του για να το πει αυτό».



Ο π. Τίτος επισημαίνει ότι «υπάρχει και το παρεκκλήσιο, μεταγενέστερο του αρχικού ναού, και ο νάρθηκας που είναι ακόμα πιο σύγχρονος, και αυτά αγιογραφημένα – αλλά ούτε αυτά απέφυγαν την καταστροφή, είτε από τον χρόνο είτε κυρίως από τους ανθρώπους. Και είμαι σίγουρος ότι όχι μόνο από Αγαρηνούς ή άλλους, αλλά κυρίως από Έλληνες. Βλέπουμε παντού ονόματα, επίθετα οικογενειών από το 1800 που θεωρούσαν ότι έτσι θα έχουν την ευλογία του Αγίου. Και τώρα, που επιτέλους ο ναός προστατεύεται, αποδεικνύεται πως οι περισσότερες φθορές έγιναν όχι από "άπιστους", όπως λέμε, αλλά από την άγνοια τη δική μας».



Ένας λαοφιλής Άγιος – Ο σεβασμός από τους μουσουλμάνους



Ερωτηθείς για το μεγάλο πλήθος που σπεύδει κάθε χρόνο στην «Ομορφοκκλησιά» ο π. Τίτος σημειώνει ότι «ο Άγιος Γεώργιος είναι από τους πιο λαοφιλείς και δημοφιλείς Αγίους της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Σήμερα, σε όλη την Ελλάδα – και όχι μόνο, αλλά σε όλο τον ορθόδοξο ελληνισμό – έχουμε πανηγύρι. Μαζί με την Ανάσταση, μαζί με τις αναστάσιμες ημέρες που διανύουμε, έρχεται και ο Άγιος Γεώργιος να προσθέσει έμφαση και λαμπρότητα στο πασχάλιο κλίμα. Είναι από τους πρωτοστάτες Αγίους. Το μαρτυρούν και οι χιλιάδες Έλληνες που φέρουν το όνομά του, άντρες και γυναίκες. Υπάρχουν μοναστήρια, εξωκλήσια, κεντρικοί ναοί σε χωριά και πόλεις, στο Άγιον Όρος – παντού».

Σύμφωνα με τον προϊστάμενο της Αγίας Ειρήνης ο Άγιος Γεώργιος «είναι ίσως ο μοναδικός Άγιος που δεν τον σέβονται μόνο οι Ορθόδοξοι, αλλά απολαμβάνει μεγάλο σεβασμό και από αλλόθρησκους, όπως μουσουλμάνους. Σε πολλά μέρη της Ανατολής – στους Αγίους Τόπους, στη Συρία, στην Αίγυπτο (στο Κάιρο υπάρχει μονή του Αγίου) και ειδικά στο νησί της Πριγκήπου έξω από την Κωνσταντινούπολη – χιλιάδες μουσουλμάνοι ανεβαίνουν στον λόφο, για να αποδώσουν τιμή και σεβασμό. Γιατί ο Άγιος δεν κάνει διακρίσεις. Βλέπει την καρδιά του ανθρώπου. Και μαρτυρούν και μουσουλμάνοι ότι έχουν δει θαύματα από τον Άγιο» λέει κλείνοντας ο π. Τίτος.

