Βόλος: Απειλούσε με αυτοσχέδιο όπλο-δρεπάνι γείτονες και αστυνομικούς

Φόβος και τρόμος έγινε για μια γειτονιά σε περιοχή της Ν. Ιωνίας Βόλου, αλλά και για τους αστυνομικούς που πήγαν να τον συλλάβουν ένας 54χρονος, ο οποίος τελικά συνελήφθη από τις ειδικές δυνάμεις της Αστυνομίας (ΟΠΚΕ). Χθες καταδικάστηκε ερήμην σε φυλάκιση 4 ετών χωρίς αναστολή και δικαίωμα έφεσης και αν εντοπιστεί και συλληφθεί, θα πάει στη φυλακή.

Ο κατηγορούμενος, που δεν εμφανίστηκε στο Δικαστήριο, έχει πλούσιο μητρώο για βία, οπλοχρησία και ναρκωτικά. Τις παραμονές Χριστουγέννων 2023 (22 Δεκεμβρίου) στις 2 τα ξημερώματα, βρισκόταν σε έξαλλη κατάσταση στο σπίτι του, στις εργατικές πολυκατοικίας στη Ν. Ιωνία και κρατώντας ένα αυτοσχέδιο όπλο που έμοιαζε με δρεπάνι, φώναζε και απειλούσε τους γείτονες, οι οποίοι κάλεσαν την Αστυνομία. Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα magnesianews, οι αστυνομικοί πήγαν στην πόρτα του διαμερίσματός του χτύπησαν και όταν τους άνοιξε, δεν μπορούσαν να τον κάνουν καλά, γιατί ήταν σε έξαλλη κατάσταση φώναζε και ήταν «οπλισμένος».

Τότε στο σημείο κλήθηκαν αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας που εισήλθαν στο διαμέρισμα και τον συνέλαβαν.

Μάρτυρας που κατέθεσε στη δίκη είπε ότι ο κατηγορούμενος δημιουργεί πολλές φορές φασαρίες και στο διαμέρισμά του γίνονται αγοραπωλησίες ναρκωτικών.

Το Δικαστήριο καταδίκασε τον 54χρονο σε φυλάκιση 4 ετών και χρηματική ποινή 300 ευρώ, χωρίς αναστολή, μετατροπή και χωρίς η έφεση να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, που σημαίνει ότι αν εντοπιστεί θα οδηγηθεί στη φυλακή.

