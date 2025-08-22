Ενώπιον του ανακριτή και του εισαγγελέα οδηγήθηκε κατά τις 12 το μεσημέρι της Παρασκευής ο 28χρονος που κατηγορείται ότι μαχαίρωσε, μέχρι θανάτου, 47χρονη γυναίκα στο Χαλάνδρι.

Ο συλληφθείς που φέρεται να αποδίδει τη θανατηφόρα επίθεση με μαχαίρι σε βάρος της γυναίκας, σε αρνητικά σχόλια που έκανε το θύμα για τον ίδιο, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα. Μετά την άσκηση δίωξης σε βάρος του, ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε Ανακριτή ενώπιον του οποίου θα κληθεί να απολογηθεί.

Η γυναίκα δέχθηκε πολλαπλές μαχαιριές, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι στη σορό της εντοπίζονται πάνω από δέκα σοβαρά τραύματα. Δράστης και θύμα φαίνεται να είχαν γνωριστεί σε συσσίτια απόρων της εκκλησίας και να είχαν φιλική σχέση.

Υπενθυμίζεται ότι το έγκλημα σημειώθηκε στην οδό Ρουμπέση, όταν σύμφωνα με τις καταθέσεις περιοίκων, ο 28χρονος δράστης την κυνηγούσε με μαχαίρι. Η 48χρονη, η οποία έφερε πολλαπλά τραύματα, ξεψύχησε στα σκαλιά της εισόδου της πολυκατοικίας που φέρεται να διέμενε.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 28χρονο, ο οποίος μεταφέρθηκε και κρατείται στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, που διενεργεί προανάκριση για την υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην κατοχή του 28χρονου βρέθηκε και το μαχαίρι του εγκλήματος, ενώ ο ίδιος δεν έφυγε από το σημείο και περίμενε τους αστυνομικούς οι οποίοι τον συνέλαβαν.

Όπως δήλωσαν μάρτυρες, πριν από το έγκλημα είδαν τον δράστη και το θύμα να συνομιλούν στην είσοδο της πολυκατοικίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.