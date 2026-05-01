Μετά από πολύωρη ταλαιπωρία επιβατών στο λιμάνι του Βόλου, το πλοίο SUPER STAR II αναμένεται τελικά να αποπλεύσει σήμερα στις 18:00, έπειτα από συνεννόηση της εταιρείας με το πλήρωμα και τα μέλη της απεργιακής κινητοποίησης.

Το δρομολόγιο θα πραγματοποιηθεί από τον Βόλο προς Σκιάθο και Σκόπελο, με επιστροφή στον Βόλο, ενώ η εταιρεία γνωστοποίησε ότι στους επιβάτες που παρέμειναν στο πλοίο κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης παρασχέθηκαν καμπίνες και σίτιση.

Στο μεταξύ, σοβαρές καταγγελίες έχουν διατυπωθεί για την κατάσταση που επικράτησε τις προηγούμενες ώρες, με εκατοντάδες επιβάτες να παραμένουν εγκλωβισμένοι στο λιμάνι. Ανάμεσά τους βρίσκονται 35 άτομα (32 μαθητές της ΣΤ’ Δημοτικού και 3 συνοδοί καθηγητές) από τη Σκιάθο, που είχαν μεταβεί εκδρομή στον Βόλο.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε γονέας μαθητή, το δρομολόγιο της επιστροφής καθυστέρησε σημαντικά και, παρότι είχε ανακοινωθεί αναχώρηση στις 00:05, αυτή δεν πραγματοποιήθηκε λόγω της απεργίας για την Εργατική Πρωτομαγιά. Όπως περιέγραψε, τα ξημερώματα επικράτησε χάος στο λιμάνι, με πολλούς επιβάτες να μην έχουν πού να μείνουν, ενώ έκανε λόγο για «απίστευτη ταλαιπωρία» και ζήτησε την παρέμβαση της Δικαιοσύνης.

Πηγή: skai.gr

