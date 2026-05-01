Ολοκληρώθηκαν οι απεργιακές κινητοποιήσεις για την Εργατική Πρωτομαγιά

Με πορεία προς τη Βουλή ολοκληρώθηκαν, πριν από λίγο, οι απεργιακές κινητοποιήσεις που είχαν προγραμματιστεί στο πλαίσιο της Εργατικής Πρωτομαγιάς, ενώ κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας.

H Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) επισημαίνει σε ανακοίνωσή της ότι η Πρωτομαγιά του 2026 είναι μια υπενθύμιση ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο χωρίς συλλογική διεκδίκηση.

«Απεργούμε όχι μόνο για όσα χάθηκαν, αλλά για όσα πρέπει να κατακτηθούν.

Απεργούμε, για να ακουστεί η φωνή της εργασίας στο σήμερα και να διαμορφωθεί το αύριο με όρους δικαιοσύνης», αναφέρει χαρακτηριστικά η Συνομοσπονδία.

Από την πλευρά της η ΑΔΕΔΥ, τονίζει ότι η ανάγκη για συλλογική δράση και αγώνα είναι πιο επιτακτική από ποτέ.

Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας υπογραμμίζει ότι η Πρωτομαγιά δεν είναι απλώς μια ημέρα μνήμης, είναι μια ημέρα αγώνα.

«Εμπνεόμαστε από τους μεγάλους ταξικούς αγώνες του παρελθόντος και δίνουμε υπόσχεση στους αγώνες του μέλλοντος να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας, ώστε η εργατική τάξη να σταθεί στο ύψος της ιστορικής της αποστολής», επισημαίνει, μεταξύ άλλων, το ΠΑΜΕ σε ανακοίνωσή του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

