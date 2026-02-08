Λογαριασμός
Τρίκαλα: Συνελήφθησαν τρία άτομα για πώληση τσιγάρων σε ανήλικα άτομα

Συνελήφθησαν, στο πλαίσιο προστασίας των ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ τρία άτομα, δύο άνδρες και μία γυναίκα

Περιπολικό

Συνελήφθησαν, στο πλαίσιο προστασίας των ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων, τρία άτομα, δύο άνδρες και μία γυναίκα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, κατά τη διάρκεια ελέγχων σε δύο περίπτερα και ένα κατάστημα πώλησης ψιλικών της πόλης, διαπιστώθηκε ότι οι δράστες προέβησαν, κατά περίπτωση, ως εργαζόμενος και προσωρινά υπεύθυνοι, στην πώληση τριών συνολικά πακέτων τσιγάρων σε ισάριθμα ανήλικα άτομα.

Πηγή: skai.gr

TAGS: σύλληψη Τσιγάρο Τρίκαλα
