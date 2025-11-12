Του Δημήτρη Κολιομιχάλη

Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται στα δυο ρεύματα της Κηφισίας ανάμεσα στους Αμπελόκηπους και το Χαλάνδρι, στην Αχαρνών προς την Αθήνα έως το ύψος των Κάτω Πατησίων, καθώς και στα δυο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού και της Αττικής Οδού προς τον κόμβο Κηφισίας.

Προβλήματα υπάρχουν, ακόμα, στις Κατεχάκη-Κανελλοπούλου προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία, στη Μεσογείων, στον Σκαραμαγκά και στα δυο ρεύματα της παραλιακής ανά τμήματα.

Πηγή: skai.gr

