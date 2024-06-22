Βόλος: Πήγε για φαγητό με φίλη της, κατέρρευσε και πέθανε

Σοκ προκαλεί η είδηση του θανάτου μιας 68χρονης γυναίκας, η οποία πήγε με φίλη της για φαγητό σε εστιατόριο του Αναύρου, έχασε τις αισθήσεις της και πέθανε.

Το περιστατικό συνέβη χθες το βράδυ, σε εστιατόριο του Αναύρου, όταν η γυναίκα, που βρισκόταν εκεί με μια φίλη της για να φάνε και να περάσουν όμορφα, της είπε πως δεν αισθανόταν καλά.

Στο σημείο κλήθηκε το ασθενοφόρο προκειμένου να την παραλάβει. Κατά τη διάρκεια της αναμονής για να φτάσει το ΕΚΑΒ, η γυναίκα κατέρρευσε.

Στο πλευρό της έσπευσαν για βοήθεια άτομα που γνώριζαν ΚΑΡΠΑ, ενώ λίγο αργότερα στο σημείο κατέφθασε το ασθενοφόρο που την μετέφερε στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου δυστυχώς οι γιατροί δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν και η γυναίκα κατέληξε.

Πηγή: Magnesianews.gr

