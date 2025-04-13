Απίστευτες και επικίνδυνες εικόνες καταγράφηκαν το απόγευμα του Σαββάτου στον Βόλο, όταν μια παρέα νεαρών αποφάσισε να μεταφέρει έναν καναπέ πάνω σε πατίνια.

Σύμφωνα με το thenewspaper οι νεαροί νοίκιασαν δύο ηλεκτρικά πατίνια από αυτά που έχουν κάνει πρόσφατα την εμφάνισή τους στην πόλη στο πλαίσιο πιλοτικού προγράμματος. Ωστόσο, αντί να τα χρησιμοποιήσουν για μια απλή βόλτα, σκέφτηκαν να τοποθετήσουν στα πατίνια μια ξύλινη παλέτα, και πάνω στην παλέτα έβαλαν έναν καναπέ.

Μάλιστα έκαναν βόλτα στους δρόμους του Βόλου, γελώντας, φωνάζοντας και καταγράφοντας το «κατόρθωμά» τους με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Το πιο ανησυχητικό όμως δεν ήταν η… εφευρετικότητά τους, αλλά η αδιαφορία για τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και την ασφάλεια, τόσο τη δική τους όσο και των πεζών και οδηγών που κυκλοφορούσαν εκείνη την ώρα

Όπως αναφέρουν μάρτυρες, το «όχημα» των νεαρών πέρασε τουλάχιστον δύο φορές φανάρια με κόκκινο, προκαλώντας σοκ σε όσους παρακολουθούσαν τη σκηνή, αλλά και κινδύνους για σοβαρό τροχαίο ατύχημα.

Πηγή: skai.gr

