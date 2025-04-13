Για την αναδρομική απαλλαγή δημοτικών τελών κενών ακινήτων μίλησε, μεταξύ άλλων, στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ και τη Φαίη Μαυραγάνη ο υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης.

Η νομοθετική ρύθμιση, η οποία ψηφίστηκε στη Βουλή, δίνει τη δυνατότητα σε ιδιοκτήτες κλειστών ακινήτων να απαλλαγούν από οφειλές για δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού για το ακίνητό τους.

Πρόκειται για ένα μέτρο που έρχεται να διορθώσει μια σημαντική αδικία, καθώς πολλοί ιδιοκτήτες που δεν χρησιμοποιούν τα ακίνητά τους και δεν έχουν ενεργή σύνδεση ρεύματος, επιβαρύνονταν κανονικά με δημοτικά τέλη, απλώς επειδή δεν είχαν δηλώσει έγκαιρα την κατάσταση του ακινήτου στον οικείο Δήμο.

Πρακτικά, δηλαδή, δίνεται και πάλι αναδρομική ισχύς στις δηλώσεις των ιδιοκτητών κενών ακινήτων που δεν γνώριζαν ότι τη διακοπή του ρεύματος έπρεπε να τη δηλώσουν στον οικείο Δήμο, για να απαλλαγούν από χρεώσεις δημοτικών τελών για τα κενά ακίνητά τους.

«Οι ιδιοκτήτες μπορούν να πάνε στις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες και να προχωρήσουν στη συγκεκριμένη ρύθμιση. Δεν υπάρχει καταληκτική ημερομηνία, οι ιδιοκτήτες, χωρίς άγχος, μπορούν να το κάνουν και μετά το Πάσχα», ανέφερε ο κ. Σπανάκης.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό υπάρχουν δύο περιπτώσεις: κενά ακίνητα, μη ηλεκτροδοτούμενα, που οι ιδιοκτήτες θα έπρεπε να κάνουν υπεύθυνη δήλωση στον Δήμο, αλλά δεν το γνώριζαν. Και η άλλη περίπτωση αφορά τα παιδιά ή τις οικογένειες που έχουν μεταβιβαστεί τα συγκεκριμένα ακίνητα.

«Εμείς δίνουμε τη δυνατότητα σε αυτούς τους ιδιοκτήτες για αναδρομική διαγραφή οφειλών από τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού», εξήγησε ο υφυπουργός.

Πηγή: skai.gr

