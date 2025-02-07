H σεισμική δραστηριότητα στη Σαντορίνη σε 3D βίντεο

Η Σαντορίνη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια ακραία σεισμική κατάσταση, που αναδεικνύει τη συνεχιζόμενη γεωλογική αναταραχή της περιοχής, με τους επιστήμονες να μελετούν το φαινόμενο.

Ο ερευνητής Παύλος Κρασάκης, απόφοιτος του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ, δημιούργησε ένα 3D βίντεο που αποτυπώνει τη σεισμική δραστηριότητα στο νησί από τις 25 Ιανουαρίου μέχρι σήμερα.

Τα επιστημονικά δεδομένα για τη δημιουργία του βίντεο έχουν αντληθεί από τις μελέτες της Εύης Νομικού, καθηγήτριας Γεωλογικής Ωκεανογραφίας και Φυσικής Γεωγραφίας και από το Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (Δεδομένα βαθυμετρίας: Νομικού κ.ά. (2019), Onshore δεδομένα: Copernicus, Σεισμικά δεδομένα: NKUA – Τμήμα Γεωφυσικής, NOA).

- Οι κίτρινες κουκίδες αντιπροσωπεύουν τα πρόσφατα σεισμικά γεγονότα από τις 25 Ιανουαρίου μέχρι σήμερα (5 Φεβρουαρίου 2025).

- Οι μπλε κύκλοι αντιπροσωπεύουν ιστορικά σεισμικά γεγονότα με μέγεθος μικρότερο από 6R.

- Οι κόκκινες κουκίδες σηματοδοτούν ιστορικά σεισμικά γεγονότα >6 R όπως ο σεισμός της Αμοργού το 1956, ένα από τα ισχυρότερα γεγονότα στην ιστορία της περιοχής.

- Οι κόκκινες γραμμές αντιπροσωπεύουν ρήγματα με υψηλό κίνδυνο και

- Οι κίτρινες γραμμές αντιπροσωπεύουν ρήγματα με μεσαίο κίνδυνο.

Πηγή: skai.gr

