Πάτρα: Σεισμός 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με επίκεντρο στον Πατραϊκό κόλπο

Σεισμική δόνηση έγινε αισθητή, περί τις 6:25, σε περιοχές της Αχαΐας, της Ηλείας και της Αιτωλοακαρνανίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός είχε μέγεθος 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε στο θαλάσσιο χώρο 8 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά της Πάτρας, ενώ το εστιακό βάθος προσδιορίστηκε στα 31 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με τη μέτρηση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου, η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε σε απόσταση 8 χιλιομέτρων νότια-νοτιοδυτικά από την Πάτρα.

Πηγή: skai.gr

