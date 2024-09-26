Αναστολές και τροποποιήσεις θα υπάρξουν σήμερα Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2024, στα δρομολόγια σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων και των Προαστιακών γραμμών λόγω της 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης που εξήγγειλαν τα σωματεία εργαζομένων ΣΕΠ και ΠΕΠ ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Επισημαίνεται πως τα δρομολόγια της Γραμμής 3 του Μετρό προς και από Αεροδρόμιο θα εκτελούνται κανονικά.

Ωστόσο, για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, η Hellenic Train με τη συνδρομή και των σωματείων εργαζομένων, θα πραγματοποιήσει τα παρακάτω δρομολόγια με προσωπικό ασφαλείας:

Από έως εκτελούνται

Αθήνα Θεσσαλονίκη 52, 56

Θεσσαλονίκη Αθήνα 53, 57

Κιάτο Πάτρα C14, C24E

Πάτρα Κιάτο C15E, C23E

Πειραιάς Αεροδρόμιο 1206, 1222, 1230

Αεροδρόμιο Πειραιάς 1207, 1223, 1231

Πειραιάς Κιάτο 1300, 1318, 1326

Κιάτο Πειραιάς 1305, 1323, 2301

Αθήνα Χαλκίδα 1532, 1550, 2530

Χαλκίδα Αθήνα 1535, 1553, 2533

Θεσσαλονίκη Λάρισα 1591, 1597, 2593

Λάρισα Θεσσαλονίκη 1592, 1598, 2594

Λάρισα Βόλος c1572,c1574,c1576,c1578,c2570,c2572,c2574

Βόλος Λάρισα c1571,c1573,c1575,c1577,c1579,c2571,c2573

Σημειώνεται πως το μεσημέρι η 24ωρη απεργία κρίθηκε νόμιμη από τη Δικαιοσύνη. Τα σωματεία ΣΕΠ και ΠΕΠ ΤΡΑΙΝΟΣΕ σε ανακοίνωσή τους αναφέρουν:

«Η απόφαση της Δικαιοσύνης, η οποία απέρριψε στο σύνολο της την αγωγή της Hellenic train, συνοψίζεται στον τίτλο του δελτίου μας!!! ΤΟ ΨΕΜΑ ΈΧΕΙ ΤΑΧΥΤΗΤΑ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΑΝΤΟΧΗ" Η αλήθεια έλαμψε σήμερα παρά τα παραμύθια της κατάθεσης του μάρτυρα της επιχείρησης, ο οποίος προσπάθησε να βάλει χρυσό περιτύλιγμα σε μια "σάπια" και με "γυάλινα πόδια" εταιρεία! Η Διοίκηση της Hellenic Train, έπειτα από αυτή την απόφαση κόλαφο, οφείλει-υποχρεούται να βάλει ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ το χέρι βαθιά στην τσέπη και να εξασφαλίσει αφενός στους επιβάτες, ΑΣΦΑΛΗ, ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ και αφετέρου να προχωρήσει ΑΜΕΣΑ ΣΕ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, να εξασφαλίσει ποιοτική και ασφαλή εργασία και φυσικά να δρομολογήσει σύγχρονο νέο Τροχαίο υλικό!».

Τέλος, τα σωματεία αναφέρουν πως μετά την αυριανή νόμιμη 24ωρη απεργία θα ζητήσουν συνάντηση με την διοίκηση και σαφές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της απόφασης της Δικαιοσύνης.

Πηγή: skai.gr

