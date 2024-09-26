Ευνοϊκοί όροι για κορυφαία ξένα ΑΕΙ

Ευνοϊκότερους όρους για τη δημιουργία παραρτημάτων στην Ελλάδα προσφέρει σε φημισμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού, όπως το Στάνφορντ, το Χάρβαρντ, το Γέιλ, το ETH, το UCL, η κυβέρνηση.

Σύμφωνα με τις πρώτες δύο υπουργικές αποφάσεις που παρουσιάζει σήμερα η «Καθημερινή» για τους όρους αδειοδότησης μη κρατικών ΑΕΙ, τα διεθνούς κύρους ιδρύματα θα μπορούν να ιδρύουν κατ' ελάχιστον μια σχολή (αντί των τριών για τα υπόλοιπα) εφόσον το μητρικό ίδρυμα καταλαμβάνει μια από τις πρώτες 20 θέσεις στη διεθνή κατάταξη πανεπιστημίων.

Η προθεσμία των αιτήσεων αναμένεται να ξεκινήσει από τις αρχές του 2025 έως την 1η Μαρτίου.

Το ελάχιστο κόστος άδειας είναι 2,6 εκατ. ευρώ για Αττική και Θεσσαλονίκη και 1,3 εκατ. ευρώ για την υπόλοιπη χώρα.



