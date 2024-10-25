Το ταξίδι για την Ευρώπη κατέληξε σε τραγωδία. Νεκρός μέσα στο φορτηγό όπου είχε κρυφτεί βρέθηκε ένας μετανάστης νεαρής ηλικίας, ενώ ένας δεύτερος, πιθανότατα ανήλικος ήταν ημιλιπόθυμος και διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Φιλιατών.

Η τραγωδία σύμφωνα με το epiruspost αποκαλύφθηκε στο Νεοχώρι Θεσπρωτίας όταν ο οδηγός του φορτηγού, υπήκοος Τουρκίας, σταμάτησε σε πρατήριο υγρών καυσίμων και διαπίστωσε ότι οι σφραγίδες ελέγχου του οχήματος είχαν παραβιαστεί.

Τότε άνοιξε την πόρτα και βρέθηκε αντιμέτωπος με τις αποτρόπαιες εικόνες. Αμέσως κάλεσε την αστυνομία δυνάμεις της οποίας έφτασαν στο σημείο.

Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι ο ένας μετανάστης, νεαρής ηλικίας και πιθανόν ανήλικος ήταν ήδη νεκρός. Ο δεύτερος ηλικίας 16 ετών Αφγανός υπήκοος διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Φιλιατών.

Το φορτηγό είχε προορισμό την Ιταλία και μετέφερε φορτίο με φιστίκια.

Η έρευνα της Αστυνομίας είναι σε εξέλιξη ενώ με εντολή της Εισαγγελίας ο οδηγός του φορτηγού έχει συλληφθεί.

Πηγή: skai.gr

