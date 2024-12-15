Στο συμβάν με την ακινητοποίηση του συρμού στο Μετρό της Θεσσαλονίκης, που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου και στην εκκένωσή του από τους επιβαίνοντες επανέρχεται με νεότερο δελτίο Τύπου η THEΜA A.E., η εταιρεία που είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία του Μετρό, τονίζοντας πως οι επιβάτες καθοδηγούμενοι από συνοδούς, με απόλυτη ασφάλεια διένυσαν, από τον πεζοδιάδρομο της σήραγγας, απόσταση 70 μέτρων έως την πλατφόρμα του σταθμού «Φλέμινγκ», από όπου και εξήλθαν.

«Η ΤΗΕΜΑ Α.Ε. επισημαίνει ότι τα συστήματα ασφαλείας στο αυτόματο Μετρό Θεσσαλονίκης, πληρούν τις υψηλότερες απαιτήσεις ασφαλείας διεθνώς και η ακινητοποίηση συρμού, όπως και η εκκένωση σε περίπτωση συμβάντος, εξυπηρετούν κατά απόλυτο τρόπο την ασφάλεια των επιβατών, η oποία αποτελεί το πρώτο, κύριο και αδιαπραγμάτευτο μέλημα της εταιρείας - λειτουργού, όπως επίσης της Ελληνικό Μετρό Α.Ε. και της κοινοπραξίας κατασκευής του έργου, ΑΙΑSA», αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση.

Τονίζεται πως «στο συμβάν οι εφεδρείες ασφαλείας του συστήματος λειτούργησαν με απόλυτη επιτυχία και ακολούθως, η διαδικασία για την ασφαλή απομάκρυνση των επιβατών τηρήθηκε ως προβλεπόταν. Επιτεύχθηκε έτσι ο στόχος διατήρησης του υψηλού επιπέδου ασφαλείας του Μετρό για την επιβατική λειτουργία».

Υπογραμμίζεται, δε, από την εταιρεία πως «θα διεξαχθεί περαιτέρω διεξοδική έρευνα στο συρμό 15 και στους τροφοδότες των υποσταθμών, στους σταθμούς «Ανάληψη» και «Ευκλείδης», για να εντοπιστεί η κατ΄ αρχήν αιτία πρόκλησης του συμβάντος. Ο συρμός 15 θα παραμείνει εκτός υπηρεσίας μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας».

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται, μεταξύ άλλων, πως το πρόβλημα παρουσιάστηκε στις 17:59 χθες το απόγευμα, στις 18:10 το Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας αποφάσισε να ξεκινήσει την εκκένωση του συρμού, στις 18:30 εφαρμόστηκε εναλλακτική υπηρεσία, στις 18:30 τεχνικοί έλεγξαν τις ενδείξεις στο Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας, στις 19:34 η τρίτη γραμμή τροφοδοσίας ηλεκτροδοτήθηκε επιτυχώς και ο συρμός 15 μετακινήθηκε στο αμαξοστάσιο για περαιτέρω διερεύνηση ενώ στις 20:45 επανήλθε η κανονική λειτουργία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.