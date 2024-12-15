Θώπευε κοριτσάκι και είχε υλικό παιδικής πορνογραφίας - Συνελήφθη ένας 33χρονος

Συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων, το βράδυ της Πέμπτης (12/12), ένας 33χρονος ο οποίος κατηγορείται για κατάχρηση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει τα 14 έτη, κατ' εξακολούθηση και πορνογραφία ανηλίκων.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ προηγήθηκε τηλεφωνική καταγγελία στην τηλεφωνική γραμμή «10201», η οποία λειτουργεί 24 ώρες, 7 ημέρες και διαχειρίζεται από εξειδικευμένους και εκπαιδευμένους αστυνομικούς στο αντικείμενο της προστασίας ανηλίκων.

Μετά από άμεση αξιολόγηση και διερεύνηση της πληροφορίας, αστυνομικοί της Προστασίας Ανηλίκων διενήργησαν προανάκριση συλλέγοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την πιστοποίηση της διάπραξης των καταγγελλόμενων εγκληματικών πράξεων, με επακόλουθο τον εντοπισμό και σύλληψη του 33χρονου.

Όπως επισημαίνεται από την Αστυνομία ο 33χρονος κατηγορείται ότι προέβαινε κατ' επανάληψη σε πράξεις γενετήσιου χαρακτήρα (αγγίγματα, θωπείες) σε βάρος ανήλικης που βρίσκονταν στο κοινωνικό του περιβάλλον ενώ σε κατασχεθείσα συσκευή κινητού τηλεφώνου εντοπίστηκε πορνογραφικό υλικό ανηλίκων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

