Για πειθαρχικό έλεγχο έχουν κληθεί περίπου 15 δικηγόροι οι οποίοι εμφανίζονται σε τηλεδίκες και τηλεοπτικά παράθυρα και αναλύουν, σχολιάζουν, κ.λπ. επί των δύο υποθέσεων - του προφυλακισμένου αστυνομικού που υπηρετούσε στη Βουλή και κατηγορείται ότι βίαζε τα παιδιά του και της Ειρήνη Μουρτζούκου, η οποία φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση πέντε νεκρών βρεφών σε Ηλεία και Αχαΐα και σε «λευκούς» γάμους.

Ειδικότερα, στους 15 δικηγόρους έχουν επιδοθεί κλήσεις προκειμένου να προσέλθουν στα πρωτοβάθμια πειθαρχικά όργανα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών για να δώσουν εξηγήσεις, στο πλαίσιο πειθαρχικής προκαταρκτικής έρευνας η οποία έχει ξεκινήσει.

Οι 15 δικηγόροι εμφανίζονται σε τηλεοπτικές εκπομπές και τηλεποτικά παράθυρα και αναλύουν, εκφράζουν απόψεις, σχολιάζουν, προβλέπουν πιθανές ποινές που μπορεί να επιβληθούν, παρέχουν εμμέσως νομικές συμβουλές, κ.λπ. επί των υποθέσεων του αστυνομικού της Βουλής και της Ειρήνης Μουρτζούκου.

Υπενθυμίζεται ότι ο 45χρονος αστυνομικός της Βουλής που κατηγορείται ότι βίαζε τα παιδιά του, μετά την απολογία του κρίθηκε προφυλακιστέος και βαρύνεται με σωρεία αδικημάτων.

Παράλληλα, η 24χρονη Ειρήνη Μουρτζούκου, φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση των πέντε νεκρών βρεφών σε Ηλεία και Αχαΐα, ενώ τις αποδίδονται «λευκοί» γάμοι με αλλοδαπούς έναντι χρημάτων.

