Απεγκλωβισμός διά θαλάσσης δεκάδων τουριστών από το Μικρό, στο νότιο Πήλιο Ελλάδα 17:20, 07.09.2023

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται από τις 5 το απόγευμα και δεύτερη προσπάθεια απεγκλωβισμού εκατοντάδων κατοίκων και ξένων τουριστών από τον Πλατανιά του Νοτίου Πηλίου