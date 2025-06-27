Με μια γιορτή αφιερωμένη στη «μαμά Μαίρη», όπως αποκαλούν οι κρατούμενοι των φυλακών Διαβατών την επί 13 χρόνια διευθύντρια του 3ου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Μαίρη Γκρίζου η οποία συνταξιοδοτείται, πραγματοποιήθηκε το πρωί η Ημέρα Ευαισθητοποίησης «Ανοιχτές Πόρτες» μέσα στο σωφρονιστικό κατάστημα.

Στην εκδήλωση, 9 κρατούμενοι πήραν απολυτήρια από το ΣΔΕ και άλλοι 5 από το δημοτικό που λειτουργούν μέσα στις φυλακές, ενώ παρουσιάστηκαν όλες οι δράσεις του σχολείου για τη χρονιά 2024-2025.

«Ξεκίνησαν την φοίτηση περισσότεροι κρατούμενοι αλλά λόγω μεταγωγών και αποφυλακίσεων, πολλοί δεν κατάφεραν να την ολοκληρώσουν» εξήγησε η κ. Γκρίζου ευχόμενη σε όλους, στην τελευταία της θητεία ως διευθύντρια, καλό καλοκαίρι και καλή κοινωνία.

H διευθύντρια του 3ου ΣΔΕ, Μαίρη Γκρίζου, κρατώντας το απολυτήριο ενός μαθητή

Οι κρατούμενοι- μαθητές παρουσίασαν τα επιτραπέζια παιχνίδια που έφτιαξαν με ανακυκλώσιμα υλικά, το πρόγραμμα Body Percussion που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την Εθνική Λυρική Σκηνή και την ταινία μικρού μήκους «Το πέρασμα» που δημιουργήθηκε από τη θεατρική ομάδα του σχολείου.

Η γιορτή ολοκληρώθηκε με ένα τραγούδι που έγραψαν οι μαθητές για να αποχαιρετήσουν τη διευθύντρια τους.

«Σε ευχαριστούμε από καρδιάς, ήσουν για μας εκεί, το χέρι σου μας άπλωσες, πιαστήκαμε σφιχτά» της τραγούδησαν συγκινημένοι δίνοντας πλέον ραντεβού, έξω, στην κοινωνία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.