Ο Κέντρικ Ναν έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του στο Παρίσι - Δείτε βίντεο

«Είναι ευλογία όχι μόνο να σε γνωρίζω αλλά να σε αγαπώ για το υπόλοιπο της ζωής μου» - Η στιγμή που ο Κέντρικ Ναν περνάει στη Μπλεν το μονόπετρο

Κέντρικ Ναν: Έκανε πρόταση γάμου στη Μπλεν Μέκονεν - Δείτε βίντεο

Πρόταση γάμου στην αγαπημένη του Μπλεν Μέκονεν, έκανε ο Κέντρικ Ναν στο Παρίσι όπου βρέθηκαν πρόσφατα (πιθανότατα στο περιθώριο του αγώνα Παρί - Παναθηναϊκού). 

Η σύντροφός του είπε βέβαια το «ναι», και έτσι το ζευγάρι ετοιμάζεται για γάμο, με τον άσο του Παναθηναϊκού να αναρτά μάλιστα τη στιγμή που περνάει στη Μπλεν το μονόπετρο στον λογαριασμό του στο Instagram.

«Είναι ευλογία όχι μόνο να σε γνωρίζω αλλά να σε αγαπώ για το υπόλοιπο της ζωής μου. Το για πάντα δεν είναι αρκετό» δηλώνει ο άσος του Παναθηναϊκού στη λεζάντα της ρομαντικής ανάρτησής του, απευθυνόμενος στη Μπλεν.  

