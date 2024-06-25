Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης σε οικόπεδο, σε ξερά χόρτα και χαμηλή βλάστηση στο Μαρκόπουλο στην οδό Μυρρινούντος.

Στο σημείο μεταβαίνουν εναέριες και επίγειες και δυνάμεις και συγκεκριμένα 46 πυροσβέστες με 10 οχήματα 3 πεζοπόρα τμήματα της 1ης ΕΜΟΔΕ, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα ενώ στην περιοχή πνέουν άνεμοι.

Διακοπή της κυκλοφορίας στη Μυριννούντος

Λόγω της πυρκαγιάς υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Μυρρινούντος από το ύψος της οδού Παναγιάς Μερέντας έως το ύψος της οδού Στησαγόρα.

Πηγή: skai.gr

