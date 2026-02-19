«Βιολάντα»: Σε ποιους ρίχνει ευθύνες ο ιδιοκτήτης- Τι λένε οι συγγενείς θυμάτων

Εικοσι- τέσσερις ωρες μετά την προφυλάκιση του ιδιοκτήτη του εργοστασίου «Βιολάντα», συγγενείς θυμάτων ξεσπούν και μπροστά στην κάμερα του ΣΚΑΪ δηλώνουν οτι είναι πολλοί οι υπεύθυνοι της τραγωδίας, δεν μπορεί να ειναι μόνο ένας.

Ο επιχειρηματίας στο απολογητικό του υπόμνημα «έβαλε στο κάδρο» κι άλλα πρόσωπα, λέγοντας ότι δεν γνώριζε τα τεχνικά ζητήματα.



Ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα μεταφέρθηκε αργά το βράδυ στις φυλακές των Τρικάλων. Πέρασε τη νύχτα στη πτέρυγα με άλλους τρείς κρατούμενους.

Καθ' όλη τη διάρκεια της απολογίας του ιδιοκτήτη, έξω από τα δικαστήρια παρέμεναν εργαζόμενοι της εταιρείας, ως ένδειξη συμπαράστασης.

Συγγενείς των πέντε εργαζόμενων γυναικών που έχασαν τη ζωή τους στο εργοστάσιο της Βιολάντα, ξεσπούν λίγες ώρες μετά την προφυλάκιση του ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας, διερωτώμενοι ενδεικτικά πως είναι δυνατόν κάποιοι να πηγαίνουν λουλούδια στους τάφους των θυμάτων και μετά να χειροκροτούν τον ιδιοκτήτη.

Τονίζουν πως οι εργαζόμενες που έχασαν τη ζωή τους τη μοιραία νύχτα της έκρηξης, επέλεγαν την νυχτερινή βάρδια για να μπορούν τα πρωινά να φροντίζουν τα παιδιά τους.

Επισημαίνουν πως ακόμη κι αν υπάρχουν τεχνικοί κι υπεύθυνοι ασφαλείας, η ιδιοκτησία δεν μπορεί να μένει αμέτοχη καθώς οφείλει να επιβλέπει ενώ καταλήγουν στο ότι κάποιος πρέπει να τιμωρηθεί ώστε να αποφευχθεί μια νέα τραγωδία.

Κάποιος πρέπει να τιμωρηθεί. Οι άνθρωποι δεν γυρίζουν πίσω αλλά τουλάχιστον να μην ξανασυμβούν αυτά…μπορείς να έχεις τον τεχνικό αλλά δεν είσαι αμέτοχος, πας επιβλέπεις…

Ενώπιον των ανακριτικών αρχών, ο ιδιοκτήτης υποστήριξε ότι δεν είχε γνώση των τεχνικών ζητημάτων του εργοστασίου, δείχνοντας άλλους ως υπαίτιους.

«Είμαι απόφοιτος Λυκείου του τμήματος Οικονομίας και Διοίκησης και ως εκ τούτου στερούμαι παντελώς και της παραμικράς τεχνική γνώσεως μηχανολογικών ή άλλων εγκαταστάσεων. Σε κάθε δε περίπτωση, ποτέ ο Διευθύνων Σύμβουλος, δεν εκτελεί εκσκαφές, σωληνώσεις και επιβλέψεις μηχανολογικών εργασιών…Ασχολήθηκα αποκλειστικά και μόνο με το Διοικητικό μέρος της λειτουργίας της Βιολάντα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο απολογητικό του υπόμνημα, ο ιδιοκτήτης, επιρίπτει ευθύνες στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου, που ως ηλεκτρολόγος μηχανικός ήταν υπεύθυνος για το σύνολο των κτιριακών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων του εργοστασίου.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο κος Παπαστεργίου αναφέρει πως συμμετείχε στην αρχική μελέτη μέχρι το 2011 και μέχρι τότε, τονίζει πως δεν υπήρχαν υπόγειες δεξαμενές ή αυθαιρεσίες.

Οι έρευνες της Πυροσβεστικής έχουν επεκταθεί στα άλλα δύο εργοστάσια της βιομηχανίας, όπου διαπιστώνονται παραλείψεις σε θέματα πυρασφάλειας.

O ιδιοκτήτης της Βιολάντα που, σε κάθε περίπτωση, επιθυμεί να αποποιηθεί τις κατηγορίες για ενδεχόμενο δόλο, αναμένεται να προσβάλει με έφεση την απόφαση της φυλάκισης του ώστε να αφεθεί ελεύθερος.

Την ίδια ώρα, η Δικαιοσύνη εξετάζει το ενδεχόμενο το κατηγορητήριο να διευρυνθεί και σε άλλα πρόσωπα, κυρίως σε όσους βάλαν τις υπογραφές τους σε έργα των εγκαταστάσεων του εργοστασίου με έμφαση σε αυτά της κατασκευής του συστήματος προπανίου.

