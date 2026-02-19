Η πιθανή επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν εντός δεκαημέρου είναι πλέον το πρώτο θέμα στην παγκόσμια ατζέντα, με τους αναλυτές να θεωρούν τις προειδοποιήσεις του Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), ουσιαστικές και πραγματική ένδειξη των προθέσεών του. Είναι, άλλωστε, τόσο μεγάλη η συγκέντρωση των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή, που ελάχιστοι πλέον ελπίζουν ότι η διπλωματία μπορεί να προλάβει τις εχθροπραξίες.

Η Ελλάδα εντάσσεται σε αυτήν την ατζέντα, καθώς η γεωπολιτική της θέση είναι τέτοια που δεν μπορεί να αγνοηθεί, ιδίως από τη στιγμή που είναι συμμαχική δύναμη με τις ΗΠΑ.

Το θηριώδες αμερικανικό πυρηνoκίνητο αεροπλανοφόρο "Jerard R. Ford", το οποίο ξεκίνησε την πορεία του από την Καραϊβική, βρίσκεται πλέον στη Μεσόγειο και την Κυριακή, 22/2, αναμένεται να καταπλεύσει στη Σούδα και να παραμείνει στο λιμάνι της Κρήτης για τέσσερις μέρες, για ανεφοδιασμό τόσο σε καύσιμα, όσο και σε πυρομαχικά και τρόφιμα. Στη συνέχεια, αφού αποπλεύσει από το λιμάνι των Χανίων, θα χρειαστεί περίπου μία μέρα για να βρεθεί στο Ισραήλ και να ενισχύσει την αμυντική διάταξη των Αμερικανών και του Τελ Αβίβ. Το "Fοrd", διαθέτει αεροσκάφη τα οποία μπορούν να καταρρίψουν και να εντοπίσουν τους βαλιστικούς πυραύλους, αλλά και τα drones που πιθανόν να εκτοξεύσει η Τεχεράνη.

Αυτή είναι η μεγαλύτερη συγκέντρωση αεροπορικής δύναμης και ναυτικής αρμάδας των ΗΠΑ στην περιοχή από το 2003 και τον πόλεμο στο Ιράκ. Συγκεκριμένα, η δύναμη των ΗΠΑ στην περιοχή περιλαμβάνει:

Δύο ομάδες μάχης αεροπλανοφόρων, το οποίο σημαίνει εκτός από τα αεροπλανοφόρα, πλοία συνοδείας και υποβρύχια. Αυτές οι δύο ομάδες σηματοδοτούν τη μεγαλύτερη δύναμη πυρός απ' ότι όλα τα υπόλοιπα Νατοϊκά Ναυτικά μαζί.

Υπάρχουν, επίσης, 200 αμερικανικά αεροσκάφη κάθε τύπου, δηλαδή Stelth και συμβατικά.

Συνολικά 100 αεροσκάφη υποστήριξης και συλλογής πληροφοριών, μέσω ηλεκτρονικής παρακολούθησης, ανθυποβρυχιακό πόλεμο, ακόμη και έρευνα και διάσωση μάχης

Επιπλέον, 48 «ιπτάμενα τάνκερ» έχουν αναπτυχθεί στα αεροδρόμια γύρω από το Ιράν, διότι επιχειρήσεις, σε μία χώρα με έκταση πάνω από 600.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, απαιτούν «ιπτάμενα βενζινάδικα», όπως τα αποκαλούν χαϊδεύτικά οι πιλότοι.

Γύρω στα 80 μαχητικά F-16 και Stelth, εξειδικευμένα στο ρόλο της καταστροφής της ιρανικής αεράμυνας, είναι επίσης καθ' οδόν σε διάφορες βάσεις της Μέσης Ανατολής, για ενίσχυση των αμερικανικών δυνάμεων.

Τέλος, στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί και δυνάμεις που σκοπό έχουν να αντιμετωπίσουν τυχόν ανίποινα του Ιράν, 20 βάσεις με αντιαεροπορικά Thaad και Patriot, οι οποίες θα ενεργοποιηθούν αν η Τεχεράνη σηκώσει την αεροπορία της.

