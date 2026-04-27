Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (27/4) η απολογία του υπεύθυνου παραγωγής για την έκρηξη στη μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα», εξαιτίας της οποίας έχασαν τη ζωή τους πέντε εργαζόμενες γυναίκες.

Ο διευθυντής του εργοστασίου δεν προχώρησε σε απολογία, καθώς ζήτησε και έλαβε προθεσμία έως τις 11 Μαΐου, επικαλούμενος κώλυμα του συνηγόρου υπεράσπισής του, σύμφωνα με το ERTnews.

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε μετά τη μαραθώνια απολογία του, ο υπεύθυνος παραγωγής, με ομόφωνη απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή.

Στο επίκεντρο της έρευνας παραμένουν οι συνθήκες που οδήγησαν στη φονική έκρηξη, καθώς και το εάν υπήρξε γνώση ή ανοχή κινδύνου από τα αρμόδια στελέχη.

Σε σχέση με το ζήτημα που διερευνά ο ανακριτής, δηλαδή αν υπήρξαν παρατηρήσεις ή προειδοποιήσεις από εργαζόμενους για διαρροή ή έντονη οσμή αερίου, ο κ. Χαρμάνης, δικηγόρος του υπευθύνου παραγωγής, δήλωσε ότι μια τέτοια κατηγορία δεν ευσταθεί.

Όπως ανέφερε, ο εντολέας του εργαζόταν καθημερινά στον ίδιο χώρο, ενώ εκεί βρίσκονταν και συγγενικά του πρόσωπα, γεγονός που, σύμφωνα με τον ίδιο, καθιστά απίθανο να αγνοούσε έναν τέτοιο κίνδυνο χωρίς να προειδοποιήσει.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι εμπλεκόμενοι είναι ιδιαίτερα σοβαρές και σε βαθμό κακουργήματος και αφορούν, μεταξύ άλλων, άμεση συνέργεια σε έκρηξη με δόλο, ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή, καθώς και πρόκληση σωματικών βλαβών κατά συρροή.

Ο δικηγόρος οικογενειών θυμάτων, Δημοσθένης Πανταζόπουλος, ανέφερε ότι «μέχρι στιγμής φαίνεται ότι υπάρχουν πλημμέλειες και από κρατικές υπηρεσίες. Απομένει να ολοκληρωθεί το υλικό της δικογραφίας για να σχηματιστεί πλήρης εικόνα».

Σύμφωνα με το πόρισμα του ΕΜΠ, διαπιστώθηκε εκτεταμένη διάβρωση στις σωληνώσεις μεταφοράς προπανίου από τις εξωτερικές δεξαμενές προς το εργοστάσιο, με τον εντοπισμό δύο μεγάλων οπών, από τις οποίες το εύφλεκτο αέριο διέρρεε επί μακρό χρονικό διάστημα.

Η δικαστική έρευνα συνεχίζεται, με τις επόμενες κρίσιμες εξελίξεις να αναμένονται μετά την απολογία του διευθυντή του εργοστασίου.

Την ίδια ώρα, ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» παραμένει προφυλακισμένος, καθώς το αίτημα αποφυλάκισής του απορρίφθηκε. Το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο αναμένεται να αποφανθεί εκ νέου το προσεχές διάστημα για το αν θα παραμείνει κρατούμενος ή θα αφεθεί ελεύθερος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.