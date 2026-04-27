Μετά από πέντε ώρες ολοκληρώθηκε η απολογία της Ειρήνης Μουρτζούκου για τον θάνατο του μικρού Παναγιωτάκη, τον Αύγουστο του 2024.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο νομικός της εκπρόσωπος, η 25χρονη, η οποία είναι προφυλακισμένη ως υπεύθυνη για τον θάνατο τεσσάρων παιδιών, αρνήθηκε ότι έχει ευθύνη για τον θάνατο του Παναγιώτη και σύμφωνα με πληροφορίες κατονόμασε άλλα πρόσωπα για τον θάνατο του παιδιού, μεταδίδει το ERTnews. Μάλιστα, κατατέθηκαν και στοιχεία τα οποία, σύμφωνα με την ίδια και τον δικηγόρο της, επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς της.

Η Ειρήνη Μουρτζούκου όταν, κατά την είσοδό της, στο δικαστικό μέγαρο της Αμαλιάδας το πρωί, ρωτήθηκε αν ευθύνεται για τον θάνατο του Παναγιωτάκη απάντησε «όχι», όπως επανέλαβε και αργότερα στην ανακρίτρια.

Πηγή: skai.gr

