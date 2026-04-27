Καταγγελία για παράνομη επιχωμάτωση στον Ωρωπό – Σε εξέλιξη έρευνες των αρχών

Έρευνα για επιχωμάτωση 60x8 μ. προς την πλευρά της θάλασσας στην περιοχή του Ωρωπού- Η ανάρτηση Βασίλη Κικίλια- Προανάκριση και ΕΔΕ σε εξέλιξη

Με αφορμή επώνυμη καταγγελία ιδιώτη και δημοσιεύματα περί παράνομης εκτέλεσης έργου στο θαλάσσιο χώρο αρμοδιότητας Λιμενικού Τμήματος Ωρωπού (περιοχή Αλυκες), διαπιστώθηκε επιχωμάτωση διαστάσεων 60m x 8m προς την πλευρά της θάλασσας.

To παραπάνω τόνισε σε σχετική του ανάρτηση στο X ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας.

Οπως τόνισε ο υπουργός, για το ζήτημα ενημερώθηκε η αρμόδια Εισαγγελική Αρχή και διενεργείται προανάκριση από τη Λιμενική Αρχή.

Παράλληλα ενημερώθηκε η Κτηματική Υπηρεσία και το ΑΤ Ωρωπού και διατάχθηκε και η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ωρωπός Βασίλης Κικίλιας
