Κυριακή πρωί, δήμος Χαλκηδόνας στη Θεσσαλονίκη, επαρχιακή οδός Κ.Γέφυρας-Αγ. Αθανασίου... Ο οδηγός ενός οχήματος ετοιμάζεται να διασχίσει διάβαση τρένου με ανεβασμένες τις μπάρες. Τελευταία στιγμή αντιλαμβάνεται ότι... έρχεται τρένο και «κοκκαλώνει» τα φρένα. Το δυστύχημα αποφεύγεται...

Δεν πρόκειται για κάποια... μυθιστοριματική περιγραφή, αλλά για ένα πραγματικό περιστατικό, το οποίο συνέβη σήμερα το πρωί στη Χαλκηδόνα Θεσσαλονίκης και το κατέγραψαν με την κάμερά τους οι οδηγοί που ήταν παρόντες.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που ανήρτησε το e-koyfalia.gr το επιβατικό τρένο πέρασε χωρίς οι μπάρες στον αυτοκινητόδρομο να κατέβουν.

Κ.Γέφυρα (Δ.Χαλκηδόνος Θεσ/νίκης):28.07.2024 Τρένο περνάει με ανεβασμένες μπάρες from e-koufalia.gr on Vimeo.

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, παραλίγο να σημειωθεί ατύχημα μεταξύ των οχημάτων, καθώς οι οδηγοί αντιλήφθηκαν το τρένο τελευταία στιγμή, με αποτέλεσμα να φρενάρουν απότομα. Σε ένα από τα αυτοκίνητα μάλιστα επέβαινε και μωρό.

