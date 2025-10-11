'Ένα συγκλονιστικό βίντεο ντοκουμέντο έρχεται στη δημοσιότητα από τη δολοφονία που σημειώθηκε χθες σε διαμέρισμα στον Άγιο Παντελεήμονα με θύμα έναν 31χρονο από την Ουκρανία και τραυματία έναν 48χρονο επίσης από την Ουκρανία.

Στο βίντεο φαίνεται ο 48χρονος, τραυματισμένος να βγαίνει από το διαμέρισμα του 1ου ορόφου και να μπαίνει τρέχοντας σε ένα σούπερ μάρκετ που υπάρχει δίπλα ζητώντας βοήθεια και φωνάζοντας σε σπαστά ελληνικά «καλέστε την αστυνομία».

Τα χέρια του 48χρονου, όπως φαίνεται ήταν δεμένα με tie wrap τα οποία είχε καταφέρει να σπάσει ενώ είναι τραυματισμένος στο κεφάλι και γεμάτος αίματα. Η κοπέλα του σούπερ μάρκετ η οποία εξυπηρετούσε έναν άλλο πελάτη εκείνη την ώρα, σαστισμένη κοιτάει τον 48χρονο και αντιλαμβάνεται ότι κάτι κακό έχει συμβεί. Στη συνέχεια ειδοποιεί την αστυνομία η οποία και σπεύδει στο σημείο.

Εν τω μεταξύ στο διαμέρισμα είχε ήδη φτάσει η μητέρα του 31χρονου από την Ουκρανία, η οποία και βρήκε τον γιο της χωρίς τις αισθήσεις του.

Μετά από λίγη ώρα, ο 48χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» όπου και συνεχίζει να νοσηλεύεται.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, τέσσερα άτομα φαίνεται να μπήκαν μέσα στο διαμέρισμα όπου και ξυλοκόπησαν τους δύο άνδες.

Την ίδια ώρα, αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι μέσα στο διαμέρισμα βρισκόντουσαν τρία άτομα με τον τρίτο να φεύγει πριν έρθει η αστυνομία.

Οι Αρχές εξετάζουν επίσης το ενδεχόμενο να ενεπλάκησαν οι δύο άντρες σε καβγά.

Μέχρι αργά το βράδυ οι Αρχές έβγαζαν από το διαμέρισμα ηλεκτρικές συσκευές ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενα να πρόκειται για προϊόντα κλοπής.

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη.

Πηγή: skai.gr

